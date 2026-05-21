Huawei'nin Amiral Gemisi Telefonu Yolda! İşlemcisi Ortaya Çıktı

Huawei geçtiğimiz yıl Nova 15 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Marka bu kapsamda serinin devam modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Daha önce tanıtım tarihi ve fiyat etiketi sızdırılan Nova 16'nın son olarak işlemcisi ortaya çıktı. Peki akıllı telefon hangi işlemciden güç alacak? İşte merak edilen detaylar!

Huawei Nova 16 İşlemcisi Ne Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Huawei Nova 16’da Kirin 9010S işlemcisine yer verilecek. Bu yonga seti halihazırda Pura 90 ve Nova 15 Ultra gibi üst segment modellerde de kullanılıyor. Ayrıca 7 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini belirtelim. Bu da 8 nm tabanlı rakip işlemcilere kıyasla daha düşük güç tüketimi, daha az ısınma ve daha yüksek performans anlamına geliyor. Oyun performansında da üzmeyen işlemci PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Genshin Impact gibi oyunlarda akıcı bir performans gösterebiliyor.

Huawei Nova 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Nova 16 serisi bir önceki nesilden daha pahalı bir fiyat etiketiyle gelecek. Markanın bu kararının arkasında ise son dönemde artan bileşen maliyetlerinin olduğu söyleniyor. Şu an için kesin olmasa da yeni seride 300 yuan (2.015 TL) ila 500 yuan (3.360 TL) arasında bir fiyat artışı bekleniyor.

Huawei Nova 16 serisi geçmiş sızıntılara göre selefinden daha pahalı olacak. Markanın bu kararının arkasında ise birçok üreticinin karşı karşıya kaldığı bileşen maliyetlerindeki artışın olduğu söyleniyor. Şu an için yeni serinin fiyatıyla ilgili resmi bir detay paylaşılmasa da selefi üzerinden bazı tahminler yapmak mümkün. Bu kapsamda Nova 16’nın başlangıç fiyat etiketinin 2.999 yuan (20.160 TL) seviyesinde olması sürpriz olmaz. Bu da ülkemizde vergiler eklendiğinde yaklaşık 40.899 TL’ye denk geliyor.

Huawei Nova 16 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Nova 15 serisinin geçen yılın aralık ayında tanıtıldığını biliyoruz. Ancak kullanıcılar yeni seri için bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Son sızıntılara göre Nova 16 serisi 1 Haziran'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tabii şu an için şirketten akıllı telefonların tanıtım tarihleriyle ilgili bir açıklama gelmediğini ve bunun bir iddia olduğunu belirtelim.

Huawei Nova 16 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Çinli marka ülkemizde Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 14 Pro gibi akıllı telefonları satıyor. Fakat geçen yılki Nova 15 serisi şu ana dek ülkemize gelmedi. Bu nedenle yaklaşan Nova 16 ailesinin de Türkiye'de satılmama ihtimali bulunuyor. Ancak yine de markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16'nın sızdırılan yonga seti beni çok fazla şaşırtmadı diyebilirim. Zira geçen yılki Nova 15'te Kirin 8020 işlemcisi kullanılmıştı. Bu kapsamda yeni modelde Kirin 9 serisi bir yonganın mevcut olacağı söyleniyordu. Çinli markanın halihazırda Pura 90 ve Nova 15 Ultra'da da kullanılan Kirin 9010S yonga setine yer verecek olması kullanıcıları çok fazla üzmeyecektir diye düşünüyorum.