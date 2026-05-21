Redmi Note 17 Geliyor! 120Hz AMOLED Ekran ve Dahası

Xiaomi, Redmi Note serinin yeni modelleri üzerinde çalışıyor. Redmi Note 17 olarak isimlendirilen telefon IMEI veri tabanında görüldü. Telefonun bu veri tabanında görünmesi, tanıtım tarihinin yakın olduğunu gösteriyor. Cihaz ayrıca sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci ile birlikte gelecek. Bu sayede PUBG Mobile gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Redmi Note 17 Neden IMEI Veri Tabanında Görüldü?

Redmi Note 17, 26012RN62L, 26012RN62Y ve 26012RN62A olmak üzere üç farklı model numarası ile birlikte IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu, telefonun üç farklı sürüme sahip olacağını gösteriyor. Bu arada genellikle telefonlar IMEI veri tabanında ortaya çıktıktan sonra üç ile altı ay arasında tanıtılıyor. Dolayısıyla Redmi Note 17'ye dair merak edilen tüm sorular çok yakında yanıtlanacak.

Redmi Note 17'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi Note 17'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 6,7 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Note 15'te 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Redmi Note 17'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz bellii değil. Redmi Note 15'te Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 işlemcsinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Redmi Note 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17'nin 2026 yılının kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Note 15, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi Note 17'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 999 TL'ye satılıyor. Redmi Note 17'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 19 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise çok canlı renklere sahip olması.