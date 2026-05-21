vivo'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 100W Hızlı Şarja Sahip

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X500 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X500 Pro Max'in işlemcisi ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

vivo X500 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600 Pro Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Dimensity 9600 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. X300 Pro'da ise Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 9500'ün oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500'ün OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

vivo X500 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

X500 Pro Max'in ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran ile birlikte gelecek. Çok canlı renklere sahip OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihaz ayrıca 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo X300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonad 4500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

vivo X500 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu arada X300 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

vivo X500 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

X500 Pro Max, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse X300 Pro'da 6.510 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip vivo X500 Pro Max'in 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X300 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X500 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 99 bin 999 TL'ye satılıyor. X500 Pro Max'in önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 110 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak vivo X500 Pro Max'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donam veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada OLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.