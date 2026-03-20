Xiaomi SU7 Yenilendi! 681 Beygir Gücü ve Dahası

Xiaomi, elektrikli sedan modeli SU7'yi yeniledi. Güncellenen sürüm, trafikte son derece kritik olan özellikleri sadece üst modeller için değil, bütün modeller için standart hâline getiriyor. Ayrıca şarj için çok fazla beklemek istemeyenler de yenilenen SU7 serisi ile önemli iyileştirmelere kavuşuyor.

Xiaomi SU7 2026 Özellikleri Neler?

Model Güç Batarya Kapasitesi Menzil Değeri (CLTC) Menzil Değeri (WLTP) Standart 235 kW (315 beygir) 73 kWh (LFP) 720 km 590 km Pro 235 kW (315 beygir) 96,3 kWh (LFP) 902 km 754 km Max 508 kW (681 beygir) 101,7 kWh (Ternary lityum) 835 km 685 km

Xiaomi SU7 2026 Kaç Beygir Gücü Sunuyor?

2026 yılı için elden geçirilen geçirilen Xiaomi SU7 serisi, temelde üç modelden oluşuyor. Standart ve SU7 Pro modelleri 315 beygir gücü (235 kW), en üst sürüm SU7 Max ise 681 beygir gücü (508 kW) sunuyor. Bunları göz önünde bulundurarak standart ve Pro modelleri daha çok günlük sürüşler için ideal bir model hâline gelirken SU7 Max'in ise hız odaklı bir deneyim isteyenlere hitap ettiğini görüyoruz.

Xiaomi SU7 2026 Kaç KM Menzil Sunuyor?

Standart model, CLTC standartlarına göre 720 kilometre menzil sunuyor. Max modeli ise 835 kilometre yol gidebiliyor. Pro modeli ise serinin en uzun menzil değerine sahip sürümü olarak ön plana çıkıyor. Öyle ki bu model, 902 kilometre menzil sağlıyor. Tabii ki Çin'de olmadığımız için burada bir parantez açmamız gerekiyor.

CLTC, Çin yollarına göre belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan testlerden elde edilen bir değeri yansıtıyor. Çin'de daha çok şehir içi kullanım hâkim olurken Avrupa ve bizim için geçerli olan WLTP menzili hem otoban hem şehir içi kullanımlar göz önüne alınarak kapsamlı bir test süreci yürütülerek belirlenir.

Bir aracın CLTC menzilinin WLTP karşılığını bulmak için CLTC değerinden yüzde 20 eksiltme yaparız. Bunu Xiaomi SU7 özelinde ele almak gerekirse standart model 590 km, Pro modeli 754 km, Max modeli ise 685 km menzil değeri ile karşılaşırız. Bu hâliyle yeterli mi? Pekâlâ yeterli. Hatta çoğu otomobilin oldukça üzerinde bir menzil değerine sahip olduğunu bile söylemek mümkün.

Xiaomi SU7 2026'da Hangi Değişiklikler Yapıldı?

Xiaomi SU7 çok büyük farklarla birlikte geliyor. Önceden yalnızca üst sürümlerde mevcut olan özelliklerin artık büyük kısmı standart modelde bile mevcut. Örneğin geniş bir görüş alanı sunan LiDAR sistemi, saniyede 700 trilyon işlem gücü sunan NVIDIA Thor-U platformu ve mesafe, hız ve yükseklik gibi önemli veriler sunan (havanın yağmurlu ya da sisli olmasının önemi yok) 4D milimetrik dalga radarı artık her modelde bulunuyor.

Diğer yandan tüm seri V6S Plus motorla birlikte geliyor. Standart ve Pro modeli 800 voltluk sistemle gelirken Max sürümü ise 897 voltluk sistem sayesinde 15 dakikalık şarjla 670 kilometre sağlıyor. Menzil tarafında dediğimiz duruma burada da değinmekte fayda var. WLTP karşılığı ile bu 549 kilometreye denk geliyor.

Xiaomi SU7 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Standart Model: 229.900 yuan (1 milyon 476 bin 687 TL)

229.900 yuan (1 milyon 476 bin 687 TL) Pro Modeli: 259.900 yuan (1 milyon 669 bin 382 TL)

259.900 yuan (1 milyon 669 bin 382 TL) Max Modeli: 309.900 yuan (1 milyon 990 bin 541 TL)

Xiaomi SU7 2026, önceki modellere göre önemli bir fiyat farkıyla geliyor. Önceki standart model, 219.900 yuan (1 milyon 412 bin 548 TL) fiyat etiketine sahipti ki bu, 10 bin yuanlık (64 bin 235 TL) bir fark anlamına geliyor. Pro modeli 245.900 yuan fiyat etiketiyle (1 milyon 579 bin 562 TL) piyasaya sürülmüştü.

Pro sürümünün önceki ücreti, 259.900 yuanlık yeni fiyat ile kıyaslandığında arada 14 bin yuan (89 bin 930 TL) fark olduğu görülüyor. Önceden 299 bin yuana (1 milyon 920 bin 535 TL) satılan Max modeli de standart model gibi sadece 10 bin yuanlık bir fark içeriyor.

Bu arada Xiaomi SU7 henüz Türkiye'de yok. O yüzden en büyük rakibi Tesla ile arasında fiyat açısından bir karşılaştırma yapmak gerekirse arkadan itişli standart Tesla Model 3'ün Çin'deki sürümünü baz almak gerekiyor. Bu model, Çin'de 235 bin 500 yuandan (1 milyon 512 bin 657 TL) başlayan fiyata satılıyor. Yani bu fiyat artışına rağmen hâlâ en büyük rakibinden çok daha uygun fiyata olmaya devam ediyor.

Xiaomi SU7 2026 Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi SU7 2026'nın yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Bu, markanın şimdilik aracı Çin'e özel olarak sunmak istemesinden kaynaklanıyor. Elbette ki Xiaomi'nin otomobil sektöründe küresel çapta etkili hâle gelmek istediği aşikâr. O yüzden SU7 modelleri de bu yıl olmasa bile önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş dünyanın geri kalanı ile buluşmaya başlayabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi SU7 2026'nın güvenlik özellikleri ile ön plana çıkacak bir seri olduğunu düşünüyorum. Örneğin yağmurlu havalarda bile bizim göremeyeceğimiz dalga boyunda lazer ışınları göndererek geniş bir görüş alanına sahip olmaya devam etmemizi sağlayan LiDAR sisteminin tüm modeller için geçerli hâle gelmesi önemli bir avantaj sağlıyor. Bu yenilikleri göz önüne aldığımızda fiyat artışını mantıklı buluyorum.