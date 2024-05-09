Xiaomi SU7, 50 KM Gitmeden Bozuldu!

Xiaomi'nin yoğun ilgi gören elektrikli otomobilinin Çin'de kullanıcılara teslim edilmeye başlandığını sizlere duyurmuştuk. Xiaomi SU7'yi teslim alan kişilerden birisi olan Bay Wen, sadece 39 kilometrelik bir yolculuk yaptıktan aracı bozuldu.

Bozulan Xiaomi SU7 Fabrikada Detaylı İncelenecek

Xiamen şehrindeki teslimat merkezinden çıktıktan hemem sonra yaşanan bu arıza sonrasında araç teslimat merkezine geri çekildi ve yapılan ilk inceleme sonrasında herhangi bir soruna rastlanmadı. Xiaomi yetkilileri aracı iade alacaklarını açıkladı.

Aracın sahibi ise iade istemediğini değişim yapılmasını talep ettiğini belirtti, fakat Xiaomi araçta meydana gelen sorunu tespit etmek ve başka araçlarda yaşanmasını engellemek için fabrikada detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini belirtti.

Servisle yaptığı görüşmenin ekran görüntülerini paylaşan Bay Wen'in aracın iadesi yerine değişimi konusundaki ısrarı başarıyla sonuçlandı. Fakat Xiaomi'nin elinde yüklü miktarda sipariş olduğu için yeni aracın teslimi zaman alacak. Xiaomi yeni aracı teslim edene kadar günlük 150 yuan tazminat ödeyecek.