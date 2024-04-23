Xiaomi SU7 Kaç Sipariş Aldı? İşte Xiaomi'yi Şaşırtan Sayılar!

SU7 modeli ile elektrikli otomobil dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Xiaomi teslimatlara başladı. Pekin Yizhuang'daki Xiaomi Otomobil Fabrikasında gerçekleştirilen teslimat töreninde Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un her SU7 otomobilinin kapısını açtı ve sahiplerine teslim etti.

Xiaomi SU7 Satış Hedefi Açıklandı

Xiaomi'nin ilk parti için hedefi dünya çapında 5000 adet satıştı. Fakat yoğun ilgi sonrasında Xiaomi hedeflerini güncellemek zorunda kaldı, çünkü 20 Nisan itibariyle alınan sipariş sayısı 70 bin seviyesini geçmiş durumda.

Xiaomi Grubu Başkanı ve Marka Genel Müdürü Lu Weibing, Weibo hesabında yaptığı paylaşımda Xiaomi CEO'sunun 2024 yılı için 100 bin adedin üzerinde Xiaomi SU7 satışı hedeflediğini duyurdu. Pekin ve Shenzhen'den başlayan teslimatlar kısa sürede Çin geneline yayılacak.

Lei Jun daha önce yaptığı açıklamada SU7 dağıtım merkezlerinin ülke genelinde 29 şehri kapsadığını ve 2024 yılı sonuna kadar 40 şehri kapsayacağını duyurmuştu.

SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı model ile karşımıza çıkan Xiaomi'nin otomobili 29 bin 800 dolardan 41 bin 500 dolara uzanan bir fiyat aralığına sahip.