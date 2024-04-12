Xiaomi SU7 İlk Kazasını Yaptı: Elektrikli Araba Ne Kadar Hasar Aldı?

İnternette dolaşan birkaç fotoğraf, bir kaza olduğunu gösteriyor ve bu, Xiaomi'nin yeni elektrikli aracı için rapor edilen ilk kaza olabilir.

Xiaomi SU7 Max, Xiaomi'nin SU7 elektrikli araba serisinin bir modeli. Geçtiğimiz günlerde SU7'nin rapor edilen ilk kazası gerçekleşti. Bir SU7 aracının beyaz bir Mercedes-Benz ile çarpıştığına dair raporlar ortaya çıktı. Alman markanın ciddi hasar gördüğü belirtiliyor.

İki Otomobil de Hasar Gördü

Fotoğraflarda, Mercedes'in sağ ön farının kırıldığı, kaputunun deforme olduğu ve ön tamponu ile ızgarasının hasar aldığı görülüyor. Xiaomi SU7 ise sağ tarafına büyük bir darbe almış, iki kapısı hasar görmüş ve hava yastıkları açılmış.

Aracın sahibi, popüler sosyal medya fenomeni Big Lizi Qiqili, kazanın bir meslektaşı tarafından film çekilirken ve her iki aracın da yeşil ışıklarla hareket ettiği sırada meydana geldiğini belirtti. Ancak trafik polisi, ünlü fenomenin tamamen kusurlu olduğunu açıkladı.

Kaza sonrasında Big Lizi Qiqili aracın durumu hakkında güncellemeler verdi. Araçtan otomatik olarak bir acil çağrı yapıldı. Kazanın ciddiyetine rağmen aracın iç özellikleri, hava yastıkları, arka düz paneli, kapı kolları ve kapılarında herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Hasar gören SU7 kaza sonrasında tamire gönderildi. Fenomen de diğer sürücü de ciddi bir tehlike atlatmadan kurtuldular. Big Lizi Qiqili, bu olayı güvenli sürüşün önemini hatırlatmak için bir fırsat olarak değerlendirdi.