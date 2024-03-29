Xiaomi SU7, İlk 27 Dakikada Rekor Siparişe Ulaştı: Tesla'yı Geride mi Bırakacak?

Xiaomi'nin mobil alan teknoloji devlerinin arasında yer alırken artık otomobil sektöründe de gücünü gösterecek. Geçtiğimiz haftalarda lansman öncesi fiyatı ortaya çıkan ve sonrasında tanıtılan elektrikli otomobili dün piyasaya sürüldü.

Xiaomi'nin elektrikli sedan SU7 modeli, satışa çıktığı anda ilk 27 dakika içerisidne rekor bir satışa imza attı. Yarım saatten daha az bir süre içerisinde 50.000 adet sipariş edilen Xiaomi SU7, markanın ilerleyen günlerde daha çok konuşulacağına ışık yakmış oldu.

Xiaomi, Tesla'yı Geride Bırakabilecek mi?

Piyasadaki en güçlü üretimleri yapan ve şu an ilk sıralarda bulunan Tesla, Çin pazarında 34 bin dolara satılıyor. Ancak Xiaomi'nin yeni ve ilk elektrikli otomobili SUV7'nin şu anki başlangıç fiyatı 29.900 dolarla Çin'de satılmaya başlandı.

Lansmandan sadece 4 dakika sonra 10.000 kesin sipariş alan, 7 dakika sonra 20.000 siparişe ulaşan ve 27 dakika sonra tam 50.000 adet kesin siparişe ulaşan elektrikli otomobil, ilerleyen günlerde Tesla'yı geride bırakabilir.

Gerçekleştirilen lansmanda 2 saatlik bir konuşma yapan CEO'yu online olarak 2 milyondan fazla izleyici dinledi. Çin pazarındaki EV üreticilerinin CEO'larının da katıldığı lansman etkinliğinde Xiaomi, otomobil pazarına iddialı bir giriş yaptı.

Xiaomi SU7 şu an dört farklı versiyonla müşterilerin karşısına çıktı. Sürücüler isteklerine göre SU7, SU7 Pro, SU7 Max ve SU7 FE versiyonlardan birini satın alabilirler.