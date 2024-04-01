Xiaomi SU7 Siparişlerinde Gecikme Yaşanabilir: Nedeni Şaşırtıyor!

Xiaomi, ilk elektrikli sedanı olan SU7'nin potansiyel alıcılarını, ürüne dört ila yedi aylık bekleme süreleriyle karşılaşabilecekleri konusunda uyarıyor. Bu durum şirketin ilk otomobiline karşı yoğun talebin olduğuna işaret ediyor olabilir.

Xiaomi SU7, tanıtıldığı ilk 27. dakikada 50.000 adet rekor sipariş adedine ulaşmıştı. Şirket, perşembe günü siparişleri almaya başladı ve bu rekor ilk 24 saatte 88,898'e ulaştığını açıkladı.

Standart SU7 modelinin teslimatlarının, Reuters'ın Xiaomi'nin otomobil uygulamasındaki kontrollerine göre, 215.900 yuan (29.870 dolar) fiyatla 18-21 hafta süreceği tahmin ediliyor. En pahalı olan 299.900 yuan fiyatlı modelin teslimatları ise 27-30 haftayı bulabilir.

Xiaomi Piyasaya Başarılı Bir Giriş Yapıyor

Pazartesi günü Huawei destekli Aito, yeni M7 SUV'lerinde Nisan sonuna kadar 20.000 yuan'a kadar indirim sundu. Aynı zamanda Xpeng, amiral gemisi elektrikli SUV'u G9 için kısa bir süre için 20.000 yuan'a kadar yardım sağladı.

Buna ek olarak, Chery, en çok satan benzinli motorlu araçlarının bazılarında vergi indirimi, takas teşvikleri ve nakit indirimleri sunacağını duyurdu.

Piyasanın yeni girişimciler için zor olduğu bir dönemde, analistler Xiaomi'nin birçok elektrikli araç başlangıcından daha sağlam finansal kaynaklara sahip olduğunu ve akıllı telefon alanındaki uzmanlığının şirkete bir avantaj sağladığını belirtiyor.

Satışları başlatma kampanyasının bir parçası olarak Xiaomi ayrıca "Kurucu Sürüm" adı verilen aracın iki özel versiyonunu piyasaya sürdü.

Bu özel versiyonlar, buzdolabı gibi hediyelerle birlikte sunuluyor. İlk 5.000 araç hemen tükendi. Kurucu Sürüm satışlarının ikinci turu açıldı, ancak kaç aracın satılacağı henüz bilinmiyor.