Xiaomi SU 7 Ultra Kaza Sonucu Alev Aldı: Sürücü Araçta Mahsur Kaldı

Günümüz elektrikli otomobilleri, çevre dostu yapıları ve gelişmiş teknolojik sistemleriyle öne çıksa da son dönemde yaşanan batarya arızaları ve kazalarda alev alma olayları pek çok kişinin bu yeni teknolojiden endişe duymasına neden oluyor.

Bu durum Çin’de meydana gelen üzücü bir kaza ile bir kez daha gündeme geldi. Xiaomi’nin yeni elektrikli otomobili Xiaomi SU7 Ultra, karıştığı kazanın ardından alevler için kaldı. Daha kötüsü ise kaza sonrasında araç kapılarının kilitlenmesi nedeniyle sürücünün kazadan sağ kurtarılmaması oldu. Detaylar haberde.

Xiaomi SU7 Ultra Kaza Sonucunda Alev Aldı ve Kendini Kilitledi

Yüksek hızla seyir eden bir Xiaomi SU7 Ultra, Chengdu şehrindeki Tianfu Bulvarı'ndaki bariyerlere çarparak korkunç bir kazaya karıştı. 13 Ekim sabahı sularında meydana gelen olayda, elektrikli araç çarpışmanın etkisiyle birden alev almaya başladı. Kazanın ardından çekilen görüntüler alevlerin büyüklüğünü ve aracın tamamen yanarak hurdaya döndüğünü gözler önüne seriyor.

Çevredeki insanlar tarafından yapılan ilk müdahalelerde aracın yan camlarını dirsek veya ayakkabı tabanlarıyla kırma girişimleri sonuçsuz kaldı. Yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale edilmeye çalışılsa da hızla yayılan alevler ve yoğun ısı kurtarma ekiplerinin araca yaklaşmasını engelledi. Bu neden araç içerisindeki sürücü kurtarılamadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, aracın kapılarının kilitli olduğunu ve bu yüzden kimsenin kapıları açamadığını iddia etti. Yayınlanan videolarda kapıları açmaya çalışan birçok kişinin olduğu görülse de, bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Kaza Sonrasında Xiaomi Hisseleri Sert Düştü

Yaşanan kaza sonrası Chengdu yerel makamlarından veya Xiaomi cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yetkililer kazanın nedenini ve olayın detaylarını hala araştırıyor. Öte yandan kazanın gündem olmasının ardından Xiaomi hisselerinin 24 saat içerisinde yüzde 6.5 oranında düşüş yaşadığı bildiriliyor.

