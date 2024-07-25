Prototipi Tanıtılmıştı: Xiaomi SU7 Ultra'nın Satış Tarihi Ortaya Çıktı!

Otomobil işindeki çalışmalarını sürdüren Xiaomi, geçen hafta düzenlediği etkinlikte SU7 Ultra prototipini vitrine çıkardı. Şirketin yeni HyperEngine V8S motorundan güç alan ve tasarımıyla beğenileri kazanan modelle ilgili etkinlikte herhangi bir tarih verilmemişti, ancak bu durum an itibariyle değişti. Peki, Xiaomi SU7 Ultra ne zaman satışa çıkacak?

Xiaomi SU7 Ultra'nın Satışa Sunulacağı Tarih Ortaya Çıktı

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Xiaomi SU7 Ultra 2025'in ilk yarısında satışa çıkacak. Aracın final sürümünün prototipiyle aynı şasi yapısını, üçlü motorları ve pil paketini kullanacağı ifade ediliyor. Aracın fiyatı ise tüm bunlara rağmen 'biraz' pahalı olacak; ancak kesinlikle sürücüleri üzmeyecek.

Otomobilin özelliklerine bakacak olursak; 1548 beygir gücü ile Bugatti Chiron gibi lüks spor otomobilleri bile geride bırakacağı söyleniyor. Ayrıca modelde 1330 kW gücünde yüksek performanslı bir batarya kullanıldığını belirtelim.

Otomobilde AP Racing yüksek performanslı fren kaliperleri ve fren enerjisi geri kazanım sistemi mevcut olacak. 0'dan 100 km/sa hıza 1,97 saniyede, 200 km/sa hıza ise 5,97 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 350 km/sa olarak belirlendi.

Özellik Detaylar Fren Sistemi AP Racing yüksek performanslı fren kaliperleri ve fren enerjisi geri kazanım sistemi Hızlanma (0-100 km/sa) 1,97 saniye Hızlanma (0-200 km/sa) 5,97 saniye Maksimum Hız 350 km/sa Karoser Karbon fiber arka kanat, daha aerodinamik yapı Motorlar İki V8S ve bir V6S Toplam Güç 1548 beygir gücü HyperEngine V8S Motorları 27.200 rpm maksimum hız, 578 beygir gücü, 635 Nm tork Batarya 1330 kW yüksek performanslı batarya Rekor Hedefi Nürburgring Nordschleife pistinde 7:07.55 dakikalık tur süresiyle Porsche Taycan Turbo GT rekorunu kırma hedefi (Ekim ayında)

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