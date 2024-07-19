Xiaomi, Beygir Gücüyle Dikkat Çeken SU7 Ultra'yı Tanıttı!

Xiaomi, kurucu Lei Jun'un açıklamasıyla yeni SU7 Ultra prototipini tanıttı. Xiaomi SU7 Ultra, şirketin yeni HyperEngine V8S motorunu kullanan ilk otomobil olma özelliğine sahip.

Xiaomi SU7 Ultra Neler Sunuyor?

SU7 Ultra, iki V8S ve bir V6S motoruyla donatılmış durumda ve 1548 beygir gücü ile Bugatti Chiron gibi lüks spor otomobilleri bile geride bırakıyor. HyperEngine V8S motorları, 27.200 rpm maksimum hız, 578 beygir gücü ve 635 Nm tork üretebiliyor. Otomobil ayrıca 1330 kW gücünde yüksek performanslı bir bataryaya sahip.

Otomobil, AP Racing yüksek performanslı fren kaliperleri ve fren enerjisi geri kazanım sistemi ile geliyor. SU7 Ultra, 0'dan 100 km/sa hıza sadece 1,97 saniyede, 200 km/sa hıza ise 5,97 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hız ise 350 km/sa olarak belirlenmiş.

SU7 Ultra, standart SU7'den farklı olarak devasa bir karbon fiber arka kanada ve daha aerodinamik bir yapıya sahip.

Xiaomi, yeni modeliyle dört kapılı elektrikli sedan sınıfında rekor kırmayı hedefliyor. Şu anda en hızlı dört kapılı elektrikli otomobil, 7:07.55 dakikalık tur süresiyle Porsche Taycan Turbo GT. Xiaomi, Ekim ayında Nürburgring Nordschleife pistinde bu rekoru kırmayı planlıyor.

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