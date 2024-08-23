Xiaomi SU7 Ultra: Yollara Çıkacağı Tarih Belli Oldu!

Xiaomi'nin satış beklentilerini aşan ve hatta beklentilerin yükseltilmesini sağlayan ilk elektrikli otomobili SU7 gündemdeki yerini korumaya devam ederken gözler SU7 Ultra'ya çevrildi. Geçtiğimiz ay duyurusu gerçekleştirilen 1548 beygir gücündeki araç prototip / konsept olarak duyurulmuştu.

Saatte 350 KM Hız: Xiaomi SU7 Ultra Geliyor!

Bu duyuru sonrasında bir bomba daha patlatan Xiaomi, SU7 Ultra'nın önümüzdeki yılın ilk yarısında üretileceğini açıkladı. Bu kapsamda 2025'in Ocak ve Mart ayları arasında Xiaomi SU7 Ultra'yı yollarda görmeye başlayacağız.

Xiaomi oldukça güçlü olan bu araçta bir başlangıç moduna yer verecek. Aracı satın alanların tam performansa ulaşabilmesi için başlangıç modundaki belirli adımları tamamlaması gerekecek. Yani şirket araca alışmadan tam performans elde etmeyi engelleyecek.

Böylece araç için çok istekli ancak yeterli deneyime sahip olmayan sürücülerin korunması hedefleniyor. Yanlış bir hamle değil, çünkü 0'dan 100 km hıza 1,97 saniyede çıkan 1548 beygir gücünde bir araçtan bahsediyoruz. Maksimum hızı saatte 350 km olan Xiaomi SU7 Ultra'nın 0'dan 200 km hıza ulaşması 5,96 saniye sürecek

Kullanıcılara sunulan model protoip ile aynı şasi yapısına, aynı üç motora ve aynı pil takımına sahip olacak. Lei'ye göre "biraz pahalı" olacak, ancak SU7'nin fiyat / performans başarısını dikkate aldığımızda bu oldukça heyecanlı bir bekleyişe dönüşüyor.