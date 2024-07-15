Resmen Açıklandı: Xiaomi SU8 Gelecek mi?

Otomotiv pazarının yeni oyuncularından Xiaomi, son zamanlarda ortaya atılan SU8 iddialarıyla ilgili nihayet sessizliğini bozdu. Peki, halihazırda satışları devam eden SU7'nin halefi olacağı söylenen elektrikli otomobil gerçekten gelecek mi?

Xiaomi, SU8'in Geleceğine Yönelik İddiaları Yalanladı

Bilindiği üzere son günlerde Xiaomi SU8'in 16 Temmuz'da tanıtılacağına yönelik posterler sosyal medyada dolanmaya başladı. Hatta görsellerde aracın tasarımını bile görebiliyorduk. Ancak Xiaomi'nin Halkla İlişkiler Departmanı Genel Müdürü Wang Hua, son yaptığı açıklamayla bu söylentileri yalanladı.

Çinli şirket şu an için Xiaomi SU8 üzerinde çalışmıyor. Bununla birlikte internette dolaşan tanıtım posterleri gerçeği yansıtmıyor. Markanın şu anki hedefi, SU7'ye gelen talepleri eksiksiz bir şekilde karşılamak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin haziran ayında 10 bin adet SU7 sattığı ve temmuzda da aynı miktarda satış yapmayı planladığı söyleniyor. Son olarak, şirketin yıl sonuna kadar toplamda 100 bin adet araç satmayı hedeflediği ifade ediliyor.