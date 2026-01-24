Xiaomi Yeni Ürünüyle Sizi Dalgınlıktan ve Hırsızlardan Koruyacak
Xiaomi'den Apple'ın AirTag'ine uygun fiyatlı alternatif geliyor. HyperOS'un son sürümünde ortaya çıkan kodlara göre Xiaomi Tag yakında geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi'nin Apple'ın AirTag'ine rakip olacak Xiaomi Tag adında bir takip cihazı üzerinde çalıştığı iddia edildi.
- HyperOS kodlarında ve çeşitli sızıntılarda ortaya çıkan Xiaomi Tag, iki farklı versiyonla karşımıza çıkacak. Bunlardan bir tane Bluetooth diğeri ise çok hassas konum takibi yapabilen Ultra Geniş Bant teknolojisini kullanacak.
- Samsung SmartTag 2'yi andıran bir tasarım ile gelen cihaz, piyasadaki pek çok rakibi gibi CR2032 piller ile çalışacak.
Xiaomi'den Apple'ın AirTag'ine ucuz alternatif geliyor. HyperOS'un son sürümünde ortaya çıkan kodlara göre şirket, "Xiaomi Tag" isimli bir takip cihazı üzerinde çalışıyor. Sızıntılar, cihazın Samsung SmartTag 2'ye benzer bir tasarımla geleceğini ve iki farklı bağlantı teknolojisi ile kesintisiz bir takip deneyimi sunacağını gösteriyor. Xiaomi Tag'in önce Çin'de, ardından Türkiye gibi pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi'den Apple'ın AirTag'ine Uygun Fiyatlı Rakip
Piyasadaki akıllı takip cihazlarına bir yenisi daha ekleniyor. Apple ve Samsung giib üreticiler ile rekabete girecek olan sıradaki firma ise Xiaomi. Aslında şirketin bir süredir bu proje üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak şu ana kadar elimizde iddialar dışında bir şey yoktu.
Bugün ise iki yeni sızıntı ortaaya çıktı. Bunlardan ilki HyperOS'un son beta sürümünün kodlarında gizli olan detaylar. Diğeri ise geçmişte de benzer sızıntılarla gündeme gelen Kacper Skrzypek'ın yaptığı ve Xiaomi Tag'in tasarımını gösteren paylaşım.HyperOS kodlarına göre Xiaomi Tag, iki farklı bağlantı teknolojisi sunan iki farklı modelle karşımıza çıkacak.
Bunlardan ilki cihazın yaklaşık konumunu gösteren basit ama etkili Bluetooth. Diğeri ise yakın mesafede çok hassas konum takibi sağlayan UWB yani Ultra Geniş Bant teknolojisi. Bu iki teknolojinin birleşimi ile kaybetmek istemediğiniz eşyaları bir evin içerisinde bile bulabileceksiniz. Ancak muhtemlen bu sürüm Bluetooth'lu versiyondan daha pahalı olacak.
Tasarım ise yukarıda da belirttiğimiz üzere Samsung SmartTag 2'yi andıracak. Xiaomi Tag'in üst kısmında bulunan boşlukğu çeşitli nesnelere bağlamak için kullanabileceksiniz. Boyutları ise şimdilik belirsiz ama sektördeki diğer tüm AirTag alternatifleri gibi küçük olacağını varsaymak yanlış olmaz.
Her iki modelin de standart CR2032 pil ile çalışması bekleniyor. AirTag ve diğer rakip cihazlar da gücünü bu pilden alıyor ve genellikle senede 1 ya da 2 kere değiştirmek gerekiyor. Ürün henüz Xiaomi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Ancak bu tarz sızıntılar genellikle tanıtıma kısa bir zaman kaldığını gösterir. Bu nedenle duyurunun an meselesi olduğunu söyleyebilriiz.