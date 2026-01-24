Xiaomi Yeni Ürünüyle Sizi Dalgınlıktan ve Hırsızlardan Koruyacak

Xiaomi'den Apple'ın AirTag'ine ucuz alternatif geliyor. HyperOS'un son sürümünde ortaya çıkan kodlara göre şirket, "Xiaomi Tag" isimli bir takip cihazı üzerinde çalışıyor. Sızıntılar, cihazın Samsung SmartTag 2'ye benzer bir tasarımla geleceğini ve iki farklı bağlantı teknolojisi ile kesintisiz bir takip deneyimi sunacağını gösteriyor. Xiaomi Tag'in önce Çin'de, ardından Türkiye gibi pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi'den Apple'ın AirTag'ine Uygun Fiyatlı Rakip

Piyasadaki akıllı takip cihazlarına bir yenisi daha ekleniyor. Apple ve Samsung giib üreticiler ile rekabete girecek olan sıradaki firma ise Xiaomi. Aslında şirketin bir süredir bu proje üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak şu ana kadar elimizde iddialar dışında bir şey yoktu.

Bugün ise iki yeni sızıntı ortaaya çıktı. Bunlardan ilki HyperOS'un son beta sürümünün kodlarında gizli olan detaylar. Diğeri ise geçmişte de benzer sızıntılarla gündeme gelen Kacper Skrzypek'ın yaptığı ve Xiaomi Tag'in tasarımını gösteren paylaşım.HyperOS kodlarına göre Xiaomi Tag, iki farklı bağlantı teknolojisi sunan iki farklı modelle karşımıza çıkacak.

Bunlardan ilki cihazın yaklaşık konumunu gösteren basit ama etkili Bluetooth. Diğeri ise yakın mesafede çok hassas konum takibi sağlayan UWB yani Ultra Geniş Bant teknolojisi. Bu iki teknolojinin birleşimi ile kaybetmek istemediğiniz eşyaları bir evin içerisinde bile bulabileceksiniz. Ancak muhtemlen bu sürüm Bluetooth'lu versiyondan daha pahalı olacak.

Tasarım ise yukarıda da belirttiğimiz üzere Samsung SmartTag 2'yi andıracak. Xiaomi Tag'in üst kısmında bulunan boşlukğu çeşitli nesnelere bağlamak için kullanabileceksiniz. Boyutları ise şimdilik belirsiz ama sektördeki diğer tüm AirTag alternatifleri gibi küçük olacağını varsaymak yanlış olmaz.

Her iki modelin de standart CR2032 pil ile çalışması bekleniyor. AirTag ve diğer rakip cihazlar da gücünü bu pilden alıyor ve genellikle senede 1 ya da 2 kere değiştirmek gerekiyor. Ürün henüz Xiaomi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Ancak bu tarz sızıntılar genellikle tanıtıma kısa bir zaman kaldığını gösterir. Bu nedenle duyurunun an meselesi olduğunu söyleyebilriiz.