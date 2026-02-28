Apple'ın AirTag'ine Ucuz Alternatif: Xiaomi Tag Türkiye'de!

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni bir akıllı cihaz tanıtmıştı. Xiaomi Tag olarak adlandırılan bu cihaz, Türkiye'de satışa sunuldu. Apple'ın AirTag'ine alternatif olan Xiaomi Tag hem gelişmiş özellikleri hem de uygun fiyat etiketiyle öne çıkıyor. Bu cihaz, kaybettiğiniz eşyaların nerede olduğunu kolayca bulabilmenizi sağlıyor.

Xiaomi Tag'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Tag için 599 TL fiyat etiketi belirlendi. Yalnızca beyaz renk seçeneğiyle birlikte sunulan bu cihaz, şu anda Xiaomi'nin çevrim içi mağazası üzerinden satın alınabiliyor. Çok şık bir görünüme sahip olan bu cihaz yalnızca 46,5 x 31 x 7,2 mm boyutlarında.

Xiaomi Tag'in Özellikleri Neler?

Ağırlık: 10 gram

10 gram Boyut: 46,5 x 31 x 7,2 mm

46,5 x 31 x 7,2 mm Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

IP67 Uyumluluk: Android ve iOS

Çok hafif bir cihaz olan Xiaomi Tag sayesinde kaybolan eşyalarınızın nerede olduğunu akıllı telefon üzerinden saniyeler içinde görebilirsiniz. Cihazı çantanıza ya da cüzdanınıza yerleştirebilir veya anahtarlık ve valiz gibi kişisel bir eşyanıza takabilirsiniz. Eğer cihazı taktığınız eşyalardan biri kaybolursa o eşyanın yerini anında görebilirsiniz.

Kaybolan eşyanın yerini bulmak için Apple Find My veya Google Find Hub uygulamasını açmanız yeterlidir. Konum verileri, iletim esnasında şifreleniyor ve sadece siz bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla cihaz kaybolan eşyanızı bulmanızı sağlarken aynı zamanda üst düzey güvenlik sunuyor.

Xiaomi Tag'i aileniz veya arkadaşlarınızla çok kolay bir şekilde paylaşabilir, kaybettiğiniz eşyaları bulabilmeniz için onların yardımını da alabilirsiniz. Eşyanız eğer sizden çok uzakta olursa harita üzerinden eşyanın konumu öğrenebiliyorsunuz. Eşyanızdan uzaklaştığınızda telefonunuza otomatik olarak bir bildirim gönderiliyor. Sık kullandığınız konumları uygulamaya ekleyerek eşyanız tanıdık bir yerdeyken gereksiz uyarıların gelmemesini sağlayabilirsiniz.

Cihazda kayıp modu da mevcut. Uygulama üzerinden eşyanızı kayboldu olarak seçebilir, sahibine ait iletişim bilgilerini ve hatta bir mesaj ekleyebilirsiniz. Eşyayı bulan kişiler, eklediğiniz bilgilere ulaşabilir. Bu cihaz pil ömrü konusunda da oldukça iddialı. Bir yıla kadar pil ömrü sunan Tag, kolayca değiştirilebilir piller kullanıyor. Uygulamada ayrıca düşük pil uyarıları da bulunuyor. Böylece pil bitecek mi endişesi yaşamanıza gerek kalmıyor.

Editörün Yorumu

Yoğun iş temposu gibi nedenlerden dolayı zaman zaman eşyalarımızı bir yerde unutabiliyoruz. Kayıp eşyalarınızın nerede olduğunu anında görebilmenizi sağlayan cihazlar, sizi büyük bir problemden kurtarabiliyor. Xiaomi Tag'in hem sahip olduğu kullanışlı özellikler hem de çok ucuz olması nedeniyle çok mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyorum.

Yalnızca 10 gram ağırlığında olan bu cihazın Android ve iOS desteğine sahip olması da büyük bir avantaj sağlıyor. Böylece uyumluluk sorunu ile karşılaşmadan telefonunuz üzerinden kaybolan eşyanızı kolayca görebiliyorsunuz.