Xiaomi 144Hz Mini LED Akıllı Televizyon Tanıttı! 4K Çözünürlüğe Sahip

Xiaomi yeni bir akıllı televizyon tanıttı. Bununla beraber Xiaomi TV S Mini LED 2026 isimli akıllı televizyonun teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı televizyon, boyutlara göre farklı yenileme hızı sunuyor. TV ayrıca yüksek çözünürlük ve QD-Mini LED dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Xiaomi TV S Mini LED 2026 Özellikleri

Ekran Boyutu: 55 inç, 65 inç, 75 inç, 85 inç, 98 inç

55 inç, 65 inç, 75 inç, 85 inç, 98 inç Ekran Teknolojisi: QD-Mini LED

QD-Mini LED Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 3840 piksel (4K)

2160 x 3840 piksel (4K) Ekran Parlaklığı: 1.200 nit'e kadar

1.200 nit'e kadar Yenileme Hızı: 55 inç, 65 inç, 75 inç ekranlarda 60Hz / 85 inç, 98 inç ekranlarda 144Hz

55 inç, 65 inç, 75 inç ekranlarda 60Hz / 85 inç, 98 inç ekranlarda 144Hz HDR Desteği: HDR10+

HDR10+ Ses: 15W gücünde iki adet hoparlör

15W gücünde iki adet hoparlör Dolby Atmos: 85 inç ve 98 inç ekrana sahip modellerde var.

85 inç ve 98 inç ekrana sahip modellerde var. Yazılım: Google TV, Google Assistant, Google Cast, Apple AirPlay

Google TV, Google Assistant, Google Cast, Apple AirPlay RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB İşlemci: Dört çekirdek Cortex A55'e sahip işlemci

Dört çekirdek Cortex A55'e sahip işlemci GPU: Mali-G52 MC1

Xiaomi TV S Mini LED 2026, 55 inç, 65 inç, 75 inç 85 inç ve 98 inç olmak üzere toplamda beş farklı ekran boyutu sunuyor. Bu geniş yelpaze sayesinde hem salonunda sinema deneyimi yaşamak isteyenler hem de biraz küçük boyutlu televizyon arayanlar için uygun bir model bulunuyor.

Akıllı televizyonun tüm ekran boyutlarında QD-Mini LED teknolojisini bulunuyor. Bu teknoloji, ekranlarda daha derin siyahlar, daha yüksek kotnrast ve daha canlı renkler elde edilmesini sağlıyor. Renk doğruluğunu arttıran bu teknoloji, daha yüksek parlaklık seviyeleri sunuyor. Dolayısıyla QD-Mini LED hem karanlık sahnelerde detayları net gösterebiliyor hem de parlak ortamlarda başarılı bir performans sergiliyor.

Tüm ekran boyutlarında ayrıca 4K çözünürlük sunuluyor. Yenileme hızı ise ekran boyutlarına göre değişiklik gösteriyor. 55 inç, 65 inç, 75 inç büyüklüğündeki ekranlar 60Hz yenileme hızına sahipken 85 inç ve 98 inç büyüklüğündeki ekranlar 144Hz yenileme hızına sahip. Yüksek yenileme hızı daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

85 inç ve 98 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı televizyonlar Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Televizyonun tüm boyutlarında HDR10+ desteğinin yer aldığını da belirtelim. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen akıllı televizyonda 15W gücünde iki adet hoparlör mevcut.

Gücünü dört çekirdek Cortex A55'e sahip işlemciden alan Google TV'de Google Assistant, Google Cast ve Apple AirPlay desteği bulunuyor. 55 inç, 65 inç, 75 inç büyüklüğündeki ekranlarda iki adet HDMI 2.0, bir adet HDMI 2.1 yer alıyor. 85 inç ve 98 inç büyüklüğündeki ekranlar ise üç adet HDMI 2.1 portu ile birlikte geliyor.

Xiaomi TV S Mini LED 2026'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi TV S Mini LED 2026'nın fiyat etiketi henüz belli değil. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi TV S Mini LED 2025'in 55 inç ekran boyutuna sahip sürümü için Avrupa'da 599 euro (30 bin 855 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni model de 650 euro (33 bin 483 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle gelebilir. Türkiye'de şu anda Xiaomi'nin bazı akıllı televizyon modelleri satılıyor. Dolayısıyla yeni modelin de türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.