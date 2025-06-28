Bu Fotoğraf Makinesi Görünümlü Telefon Profesyonellere Taş Çıkarıyor

Mobil fotoğrafçılıkta çığır açacak teknoloji ve kamera donanımıyla gelen Xiaomi 15 Ultra, retro tasarımlı yeni aksesuarlar ve renk seçenekleriyle güncellendi. İlk başta sadece klasik beyaz, siyah ve gümüş renklerde çıkış yapan Xiaomi 15 Ultra artık turkuaz, kahverengi ve mor renk seçeneklerine sahip. Arka kasada gümüş şeritle ayrılmış ve vegan ürünlerle yapılmış deri kaplama bulunuyor ve kameraya nostaljik bir dokunuş bırakıyor. Telefonun bu renkleri ve kamera yapısından ötürü bir fotoğraf makinesini andırıyor.

Xiaomi 15 Ultra yeni aksesuarlar da edindi. Örneğin kamera tutacağı yenilendi. İşte fotoğrafçılıkta öne çıkmanızı sağlayacak yenilikler.

Xiaomi 15 Ultra Fashion Photography Kit

Şirket, güncelleme kapsamında "Fashion Photography Kit" adlı yeni bir aksesuar sunuyor. Bu, önceki versiyona göre çok daha hafif hissiyatı olan bir kamera tutacağı ve telefonu bir fotoğraf makinesi görünümüne kavuşturuyor ve gerçekten makine kullanıyormuş gibi hissiyat veren aksesuarda özel tuşlara ev sahipliği yapıyor.

Tıpkı makinelerde olduğu gibi yarım basışta netleme ve pozu kilitleme aksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. 42 gram kadar ağırlığı olan kamera tutacağında ayrıca video için harici bir tuş da yer alıyor. Aksesuar sayesinde hızlı çekim de yapabiliyorsunuz, üstelik sadece tek tuşla.

Xiaomi 15 Ultra Teknik Özellikleri

Yeni renk ve aksesuar dışında telefonun teknik özelliklerinde bir değişiklik yok. Xiaomi 15 Ultra akıllı telefonun teknik özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz:

6.73 inç 2K LTPO AMOLED ekran

Snapdragon 8 Elite yonga seti

5.410mAh (global) / 6.000mAh (Çin versiyonu) batarya

90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği

Kamera kanadında ise 50MP LYT-900 ana sensör (1 inç), 50MP ultra geniş açı bulunuyor. Bunlara 50MP 3x telefoto ve 200MP 4.3x periskop zoom lensleri eşlik ediyor.