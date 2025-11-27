Xiaomi'den 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor

Dev bataryalı telefonlar arasına yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Xiaomi'nin çok yüksek batarya kapasitesine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu sayede telefon çok uzun pil ömrü sunacak. Akıllı telefon ayrıca yüksek şarj hızına sahip olacak. Akıllı telefonun isminin ne olacağı ise henüz belli değil.

Xiaomi'den Dev Bataryalı Telefon Geliyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Akıllı telefonun 100W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı iddia edildi. Bu hızlı şarj teknolojisinin dev bataryalı telefonu yaklaşık bir saatte şarj edebileceği söyleniyor. Modelin ismine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Redmi Turbo serisine ait bir telefon olabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında resmî bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi, nisan ayında Redmi Turbo 4 Pro modelini tanıtmıştı. 7.550 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon, 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, yaklaşık 447 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi Turbo 4 Pro gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Henüz tanıtılmayan Redmi Turbo 5 Pro'nun ise MediaTek Dimensity 9 serisinden bir işlemciye sahip olması bekleniyor. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Turbo 5 Pro, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.