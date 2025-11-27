Xiaomi'nin 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi 17 serisine katılmaya hazırlanan yeni amiral gemisinin kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre Xiaomi 17 Ultra, üç adet arka kamera ile birlikte gelecek. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera da yer alacak. Akıllı telefon kameranın yanı sıra çok güçlü işlemcisiyle de öne çıkacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Hızlı Şarj: 100W

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OVX10500U ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde S5KHPE telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde OV50M kamera bulunacak.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Batarya kapasitesine dair herhangi bir bilgi henüz mevcut değil. Xiaomi 15 Ultra'da ise 5.410 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın 2025 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi 17 Pro serisi, çift ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.