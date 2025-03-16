Xiaomi'nin Göz Alıcı Tasarıma Sahip Yeni Elektrikli Aracı Ortaya Çıktı: Neler Sunacak?

Akıllı telefonlardan kablosuz kulaklıklara, buzdolaplarından televizyonlara kadar pek çok pazarda faaliyet gösteren Xiaomi, 2023 yılından itibaren elektrikli otomobil sektöründe de boy gösteriyor. İlk aracı SU7 ile sektördeki basamakları adeta ikişer ikişer çıkan firma, şimdi ise Tesla ve BYD gibi devlerle rakip olmak için yeni modeller geliştiriyor.

Çinli teknoloji devi son olarak, YU7 Crossover isimli yeni aracıyla gündeme geldi. Şık tasarımıyla şimdiden dikkat çekmeyi başaran otomobilin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

Xiaomi YU7 Crossover Özellikleri

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre yeni Xiaomi YU7, üç farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Her versiyonda standart olarak 96.3 kWh kapasiteli batarya bulunurken, versiyonların menzil mesafesi, sırasıyla 675, 760 ve 770 kilometre olacak.

Xiaomi YU7'nin yüksek performans adına üst düzey iki adet çift motora sahip olacağı söyleniyor. Aracın dört tekerlekten çekişli versiyonunun, 220 kW gücünde ön motor ve 288 kW gücünde arka motor olmak üzere toplamda 508 kW güç sunacağı belirtiliyor. Bu değerlerden yola çıkarak otomobilin 253 km/sa'lik maksimum hıza sahip olacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık olarak 5 metre uzunluğunda tasarlanan otomobilin, 3 metrelik bir dingil mesafesine sahip olacağı bildiriliyor. Bu denli geniş bir yapıda karşımıza çıkan YU7, klasik bir SUV'dan ziyade crossover gövde tipinde tasarlanacak. Aracın bu görünümüyle Porsche'nin ünlü Cayenne ve Macan modellerini andıracağı belirtiliyor. Çıkış tarihi henüz netleşmeyen YU7'nin fiyatı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi yok.

Peki siz yeni Xiaomi YU7 Crossoverhakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...