Elon Musk Duyurdu: X'in Reklam Gelirleri Gazze'ye Bağışlanacak!

Ünlü iş insanı Elon Musk, bir süredir X'in reklam gelirini büyük ölçüde kaybettiğine dair haberlerle gündeme geliyordu. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elon Musk, X'in gelirlerini Gazze'ye bağışlayacağını duyurdu.

Elon Musk, bir süredir devam eden İsrail-Filistin savaşında mağdur olan insanlara bağışta bulunacak. Musk, X'in tüm reklam ve abonelik gelirlerinin savaştan etkilenen insanlar için İsrail'deki hastanelere bağışlanacağını duyurdu.

X Corp will be donating all revenue from advertising & subscriptions associated with the war in Gaza to hospitals in Israel and the Red Cross/Crescent in Gaza