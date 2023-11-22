Elon Musk Duyurdu: X'in Reklam Gelirleri Gazze'ye Bağışlanacak!

Ünlü iş insanı Elon Musk, bir süredir X'in reklam gelirini büyük ölçüde kaybettiğine dair haberlerle gündeme geliyordu. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elon Musk, X'in gelirlerini Gazze'ye bağışlayacağını duyurdu.

Reklam ve Abonelik Gelirleri Bağışlanacak!

Elon Musk, bir süredir devam eden İsrail-Filistin savaşında mağdur olan insanlara bağışta bulunacak. Musk, X'in tüm reklam ve abonelik gelirlerinin savaştan etkilenen insanlar için İsrail'deki hastanelere bağışlanacağını duyurdu.

X Corp will be donating all revenue from advertising & subscriptions associated with the war in Gaza to hospitals in Israel and the Red Cross/Crescent in Gaza — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023

Ünlü milyarderin bu haberi kendi X hesabından duyurduğu görüldü. Paylaşımda X'in elde ettiği gelirin İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacağı yazdı. Elon Musk daha önce de binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı savaştan bahsetmişti.

Irkına, inancına, dinine ya da başka bir şeye bakmaksızın masumları önemsemek gerektiğini söylemişti. Elon Musk, X'in reklam gelirlerinde düşüş olduğu haberlerine bu şekilde bir cevap vermiş oldu.

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