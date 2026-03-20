75 Bin TL Değerinde Çizim Tableti Geliyor! Tablet 27 inç 4K 120 Hz LCD Ekrana Sahip

Dijital sanat dünyasında içerik üretmek ve özellikle video oyunlar için konsept tasarımlar hazırlamak hazırlamak ciddi bir donanım gücü gerektiriyor. XPPen, bu ihtiyaca yanıt veren yeni çizim ekranı Artist Pro 27'yi tanıttı. Bu model çizerlerin, çizim performansını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

XXPen Artist Pro 27 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Teknolojisi : LCD

: LCD Çözünürlük : 4K

: 4K Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Parlaklık : 350 nit

: 350 nit Renk Gamı : %99 Adobe RBG, %99 sRBG ve %97 Display P3

: %99 Adobe RBG, %99 sRBG ve %97 Display P3 Uyumluluk : Windows, macOS, Android, ChromeOS ve Linux

: Windows, macOS, Android, ChromeOS ve Linux Bağlantı : 1 adet USB-C, 1 adet HDMI, 1 adet DP, bir adet DC ve 3.5 mm kulaklık girişi

: 1 adet USB-C, 1 adet HDMI, 1 adet DP, bir adet DC ve 3.5 mm kulaklık girişi Ağırlık: 7 kg

XXPen Artist Pro 27 Ekran Özellikleri Neler?

XXPen Artist Pro 27, 4K çözünürlük sunan 27 inçlik devasa bir ekran ile geliyor. Ekranın sunduğu geniş çalışma alanı, çizerlerin sürekli yakınlaştırma yapmadan projenin tamamını görmesini sağlıyor. Ayrıca ekranın sahip olduğu 120 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepki süresi gecikmeleri en aza indiriyor.

Renk doğruluğu kısmında ise ekran, bir milyardan fazla rengi desteklerken, yüzde 99 Adobe RBG, yüzde 97 Display P3 ve yüzde sRBG renk gamını kapsıyor. Calman doğrulamasına da sahip olan ekran, markanın kendi ColorMaster yazılımıyla destekleniyor. Böylece renkler, kullanıcılara gerçeğe en yakın şekilde sunuluyor.

Artist Pro 27'nin ekran dokunmatiği kısmında ise X-Touch on noktalı çoklu dokunmatik sistemi kullanılmış. Bu sayede, çizerler tuvali döndürme işlemlerini rahatça gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yanlışlıkla dokunmaları engelleyen özel bölge tanımlamaları, çalışma sırasındaki kesintileri engelliyor. Ekranın dış yüzeyinde ise parlamayı azaltan 0.7 milimetre inceliğinde kazınmış cam kullanılmış.

Bu yeni nesil cam yüzey, firmanın önceki modellerine kıyasla ışık geçirgenliğini yüzde 30 artırarak daha temiz bir görüntü sunuyor. Ayrıca bu yeni nesil cam yüzey, tablet kaleminin ekranda kayarken kağıt üzerindeymiş gibi hissiyat vermesini sağlıyor.

XXPen Artist Pro 27 Hangi İşlemcilerle Uyumlu?

Şirketin belirttiğine göre, Artist Pro 27, Windows, macOS, Android, ChromeOS ve Linux işletim sistemleriyle uyumluluk içinde çalışıyor. İşletim sistemi noktasında sunulan bu esneklik, farklı cihazlar ve programlar arasında geçiş yapan çizerlerin işini kolaylaştırıyor.

XXPen Artist Pro 27 Kutu İçeriğinden Neler Çıkıyor?

Kutu içeriğinden ilk olarak karşımıza, X3 Pro Slim ve X3 Pro Smart Chip adında iki farklı kalem çıkıyor. Akıllı çip teknolojisini kullanan bu kalemler, 16.384 sunarak modelleme ve çizim sırasında çizgi kalınlıklarının hassasça ayarlanmasına imkan tanıyor. Kutu içeriğine dahil edilen diğer ürün ise kablosuz klavye. Üzerinde 10 adet fiziksel tuş ve 4 farklı profil seçeneğiyle toplamda 40 farklı kısayol barındıran bu klavye, kullanıcıların iş akışını artırıyor. Ayrıca cihaz, 16 derece ile 72 derece arasında ayarlanabilen bir bir standa sahip.

XXPen Artist Pro 27 Türkiye'de Satılacak mı?

XXPen, yeni ürünü Artist Pro 27'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak XXPen'in güncel olarak birçok çizim tableti ülkemizde satılıyor. Satışta olan tabletlerden biri de bu serinin bir önceki modeli olan Artist Pro 24. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, cihazın ilerleyen dönemlerde de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

XXPen Artis Pro 27'nin Fiyatı Ne Kadar?

Artist Pro 27 şu an şirketin resmi web sitesinde 1710 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 75 bin 765 TL'ye tekabül ediyor. Cihaz, eğer Türkiye'de satışa sunulursa ek vergilerle birlikte tahmini olarak 90 bin TL civarlarında satışa sunulacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu rakamın, güncel vergiler ve enflasyon oranlarıyla değişebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Çizim tableti denildiğinde akla ilk gelen genellikle Wacom Cintiq serisi oluyor. Ancak, XXPen Artitst Pro 27 sunduğu özelliklerle bir alernatif oluşturuyor. Özellikle tabletin 4K çözünürlüklü 27 inçlik ekranı, Blender ve ZBrush gibi programlarda kullanıcılara belirgin bir rahatlık sunuyor. Cihazı fiyat noktasında ise benzer özelliklerdeki rakiplerine göre oldukça rekabetçi bulduğumu söyleyebilirim. Bağımsız bir oyun geliştiricisiyseniz veya profesyonel olarak çizimle meşgulseniz ve bütçeniz de varsa bu modeli değerlendirebilirsiniz.