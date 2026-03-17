Samsung'dan Çok Güçlü İşlemcili Tablet Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Samsung'un yeni tablet modeli Galaxy Tab S12+'ın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Dolby Atmos destekli dört hoparlöre sahip tablet ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12,4 inç

12,4 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: QHD+

QHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 10.392 mAh

10.392 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 8 GB / 12 GB 16 GB

8 GB / 12 GB 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Hoparlör: Dolby Atmos destekli dört hoparlör

Dolby Atmos destekli dört hoparlör Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Samsung Galaxy Tab S12+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni tableti gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.30 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.00 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde tablette en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Tab S12+'ın ekranı 12,4 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak.

Karşşılaştırma yapamk gerekirse Samsung Galaxy Tab S11'de 11 inç ekran boyutu, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 maksimum parlaklık tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde 1.600 nit veya üzeri bir parlaklık değeri görebiliriz.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung'un yeni tableti, 10.392 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Tablet ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Galaxy Tab S11'de ise 8.400 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy Tab S12+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy Tab S12+'ın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Yani tablet temmuz, ağustos veya eylül ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Samsung'un önceki tableti Galaxy Tab S11, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Tab S12+ Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Türkiye'ye gelip gelmeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy Tab S11 5G ve Galaxy Tab S10 Lite 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Tab S12+'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Tab S11 5G'nin 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 46 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy Tab S12+'ın Galaxy Tab S11'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin tahmini Türkiye fiyatı 51 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Samsung Galaxy Tab S12+ dikkatimi çekmeyi başardı. MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde tablet, yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile sorunsuz şekilde oynatabilecek. QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED 2X ekranda hem oyun oynamanın hem de dizi ve film izlemenin çok keyifli olacağını söyleyebilirim.

Ben bir tablet satın alırken işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesine de dikkat ediyorum çünkü cihazı gün içinde sık sık şarj etmek istemiyorum. Samsung'un yeni tableti, 10.392 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar tableti sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Bu arada cihazın suya ve toza karşı dayanıklı olmasının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.