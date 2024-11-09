Televizyonlar Yılbaşından Sonra Evlere Sığmayacak! XXL Modeller Revaçta

Yeni nesil büyük ekranlı televizyonlar, düşüşte olan televizyon pazarında çıtayı yükseltmeye kararlı. ABD perakendecileri artık televizyonların boyutunu inanılmaz rakamlarla süslüyor. XXL model diyebileceğimiz televizyonlar bu gidişle evlere zor sığacak...

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XXL Televizyonlar, Evleri Sinema Salonuna Çeviriyor

Ekran çapı 97 inç ve üstünde olan XXL televizyonlar, ABD genelinde yılbaşı vesilesiyle uygulanan kampanyalar çerçevesinde büyük ilgi görüyor. Circana firması tarafından yapılan bir araştırma, televizyon pazarındaki satışların genel olarak düştüğünü kanıtlıyor olsa bile dev ekranlı TV'ler satışlarda zirveyi görüyor. Büyük ilgi gören modellerin, normal televizyon modellerine göre istatistiği şu şekilde:

98 inç TV fiyatları geçen yıla kıyasla %53 oranında düşerken, satışlar %877 artış gösterdi.

75-96 inç arasındaki TV modellerinde %6 fiyat indirimi yapıldı ancak satışlar yalnızca %19 oranında arttı.

ABD’nin en büyük elektronik perakendecilerinden Best Buy, artan talebe yanıt vererek ülke genelindeki 940 mağazasının %70'ine XXL televizyonlar ekledi.

Dev TV'ler İndirime Rağmen Ucuz Değil

Bu ultra büyük televizyonlar yapılan indirime rağmen halen pahalı klasmanda boy gösteriyor, zira çoğu model $1,699 ile $2,999 arasında fiyatlandırılıyor.

Best Buy’ın CEO'su Corie Barry, şirketin son kazanç raporunda, müşterilerin ihtiyaç duyduklarında veya yenilikçi teknolojilere ilgi gösterdiklerinde yüksek fiyatlı ürünlere yatırım yapmaya istekli olduklarını söylüyor.

Best Buy'ın yanı sıra Target, Costco ve Walmart da yılbaşı sezonunda XXL televizyon satışlarına hazırlanıyor.

Circana’nın Tüketici Teknolojileri Başkan Yardımcısı Paul Gagnon durumu şöyle özetliyor: Ultra büyük TV'lerdeki güçlü büyüme trendi, 2018-2020 yılları arasında satışları artan 65 inç TV'lerin yerini alıyor.