Parmak İzli Yale Akıllı Tuş Takımı 2 Tanıtıldı: Yenilikçi Anahtarsız Giriş Çözümü!

Akıllı ev güvenliğinde lider Yale, anahtarsız giriş teknolojisi alanındaki en son yeniliği olan yeni parmak izli Yale Akıllı Tuş Takımı 2’yi piyasaya sürüyor.

Yale Linus Akıllı Kilit L1 ve L2, ve Akıllı Bahçe ve Garaj Kapısı Kilit Modülü gibi diğer cihazlar da dâhil olmak üzere Yale Akıllı Kilitlerle uyumlu olan Akıllı Tuş Takımı 2, Yale’in parmak izi özellikli ilk tuş takımı olup evlere basit bir dokunuşla sorunsuz erişim sağlıyor.

Yale Akıllı Tuş Takımı 2 Özellikleri

Anahtarlar mazide kalıyor, artık kapılar parmak iziyle, kodla, yaklaşınca otomatik olarak, Yale Home uygulamasıyla, Yale Dot ile, popüler sesli asistanlarla ve Apple Watch ile açabiliyor. Yale, yeni parmak izi tuş takımı da dâhil olmak üzere anahtarsız giriş için kullanıcılarına her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor.

Yale Akıllı Tuş Takımı 2, sadece iki vida veya bir yapışkan ped ile ön kapının yanına veya en iyi performansı elde etmek amacıyla bir Yale Akıllı Kilidin Bluetooth menziline kurulabiliyor. Arkasında bulunan aydınlatması sayesinde ev sahipleri, parmak izlerini veya kişisel giriş kodlarını kullanarak kapılarının kilidini istedikleri zaman zahmetsizce açabiliyor. Üstelik tuş takımına tek bir dokunuşla evlerini güvence altına alabiliyorlar.

Daha fazla konfor isteyen ev sahipleri, parmak izli tuş takımı için Yale Home uygulaması aracılığıyla yönetilebilen benzersiz giriş kodları oluşturarak ailelerine, arkadaşlarına ve güvendikleri kişilere kolay erişim izni verebilir. Parmak izi kimlik doğrulaması ile 10 adede kadar kullanıcının kaydedilmesi sayesinde yetkili insanlar hızlı ve güvenli giriş yapabilir.

Ev sahipleri Yale Home uygulaması ile etkinlik akışı üzerinden evleriyle bağlantıda kalabilir veya uygulamada akıllı uyarıları ayarlayarak her giriş için anında bildirim alır, böylelikle kimin geldiğinden her zaman, her yerde haberdar olurlar.

Entegre kapı zili işlevi sayesinde kapı ziline basıldığında kullanıcılar uygulama veya tercih ettikleri sesli asistan aracılığıyla bilgilendirilir, böylece hiçbir ziyaretçi veya teslimat kaçmaz.

Yale Akıllı Tuş Takımı 2 Fiyatı

Parmak İzli Yale Akıllı Kilit 2, ekim ayı başında 129 euro’dan (tavsiye edilen fiyat) satışa sunulacak.

Parmak İzli Yeni Yale Akıllı Tuş Takımı 2 ile basitleştirilmiş güvenliğin keyfini çıkarabilirsiniz. Dâhili Wi-Fi özelliği olmayan cihazlar için Yale Connect Wi-Fi Bağlantı Köprüsü'nün gerektiğini belirtelim.