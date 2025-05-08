Yale'nin Akıllı Güvenlik Cihazları ile Evinizi Hırsızlığa Karşı Koruyun

Yale'nin akıllı güvenlik cihazları sayesinde evinizden uzak kalacağınız yaz tatilleriniz boyunca içiniz daha rahat edecek. Dünya genelinde hırsızlık olaylarının en sık yaşandığı temmuz ve ağustos aylarında Yale’nin önerdiği basit ama etkili adımları uygulayarak evinizi daha güvende tutabilirsiniz.

Yale'nin Akıllı Güvenlik Cihazları ile Evin Güvende Olmasını Sağlayın

Aşağıda Yale'nin önerdiği üç basit adım bulunuyor. Bu adımlar ile evin her zaman güvende kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte basit ama etkili olan adımlar:

1. Adım: Evinizi Uzaktan İzleyin

Çoğu hırsız kamera olduğunu gördüğü evlerden uzak duracağı için kamera kurmak en etkili güvenlik seçeneklerinden biridir. Yale Home uygulaması üzerinden dilediğiniz yerden erişebileceğiniz full HD canlı yayın olanağı sunan Yale Akıllı İç ve Dış Mekân Kameraları güvenliği bir üst seviyeye taşıyor.

Güvenliği daha da artırmak için Yale Akıllı Alarm ile gerçek zamanlı akıllı uyarılar alabilir ve Yale Home uygulamasını kullanarak cihazı dilediğiniz yerden kurup devre dışı bırakabilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı kolaydır.

1 km genişliğindeki kapsama alanı kulübe ve dış mekânları da olası hırsızlıklara karşı korur. Yale Akıllı Alarm siz evde yokken tetiklendiğinde, Yale Home uygulaması üzerinden iç veya dış mekân kameralarındaki canlı görüntüyü anında izleyerek gereken önlemleri alabilirsiniz.

2. Adım: Kapı ve Pencerelerin Kilitli Olduğundan Emin Olun

Yale tarafından yapılan anketlerden biri Avrupalıların %61'inin evden çıkarken kapı veya pencerelerini kilitlemeyi unutmaktan endişe duyduğunu, bu nedenle yola çıkmadan önce hep iki kez kontrol ettiklerini ortaya çıkardı.

Linus Akıllı Kilit L2 sayesinde ev sahipleri Yale Home uygulamasını kullanarak diledikleri yerden kilitlerinin durumunu kontrol edebilir ve kapılarını uzaktan kilitleyebilir. Ayrıca, Yale Akıllı Alarm kapsamına pencere sensörleri de ekleyerek pencereleri ya da veranda kapıları açıldığında ya da aralık kaldığında uyarı alabilirler.

3. Adım: Evcil Hayvanlarınızı Başkalarına Emanet Ederken Güvenliği Sağlayın

Akıllı kilide geçerek evcil hayvanlarınıza ya da evinize göz kulak olan kişilerin eve giriş çıkışlarını daha sorunsuz ve daha güvenli bir şekilde organize edebilirsiniz. Linus L2 ile sanal anahtar ve kodları güvendiğiniz kişilerle kolayca paylaşabilir ve Yale Home uygulamasında tek bir düğmeye dokunarak kapınızı her yerden kilitleyip açabilirsiniz.

Eğer evcil hayvan sahibiyseniz, Yale Akıllı İç Mekân Kamerası ile evinizin içini izlerken iki yönlü sesle evcil hayvanlarınızla etkileşim kurabilirsiniz.