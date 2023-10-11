Yamaha Motor Dünyasının Sınırlarını Zorluyor: MOTOROiD2 Geliyor!

Motosiklet sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Yamaha, bu sefer ticari amaçlarla satışa sunulmayacak olan MOTOROiD2 ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçmişte birçok farklı konsept motosiklet gördük ancak Yamaha'nın 2017'de tanıttığı MOTOROiD, belki de en tuhaf ve sıradışılarından biriydi. Bu konsept motosiklet, sadece bir tasarım olarak kalmamış, fiziksel bir prototip üzerinden test edilmişti.

Geleceğe Göz Kırpan Model

Yamaha tuhaf ve benzersiz bir ikinci versiyonu olan MOTOROiD2 büyük bir gündem yarattı. Motorun görsellerini görenler bu motosikletin adeta gelecekten gelmiş gibi göründüğünü belirttiler.

Yamaha'nın sunduğu bilgilere göre, MOTOROiD2 sürücüsünü yüz tanıma sistemiyle tanıyabiliyor, özel destek ayakları ve sabitleme sistemi sayesinde kendi kendine ayakta durabiliyor ve sürücüsüyle etkileşimde bulunabiliyor.

MOTOROiD2'yi diğer motosikletlerden ayıran en belirgin özellik, gövdenin koltuk altındaki bağlantıdan hareket edebilmesi. Yani bu motosiklet hem ön hem de ortadan hareket edebiliyor, bu da sürücüye konforlu bir deneyim sunuyor. Sürücüyü arkadan sararak ona destek olan hareketli sırt bölümü motosiklet dünyasında sınırları zorluyor.

Yamaha, MOTOROiD2'yi resmi olarak tanıtmak için ay sonunda Japan Mobility Show 2023 fuarını seçti. Motosikletin fuar sırasında çeşitli videolarla sergilenmesi ve tanıtılması bekleniyor.

Siz bu gelecekten gelmiş gibi görünen motoru beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.