Yandex ile Süper Lig Maçlarını Bedava İzlemek Mümkün

Yandex'ten futbol tutkunlarına müjde. Türkiye'deki yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı Yandex AI hamlesinin ardından şimdi de TOD ile ortak yürüttüğü Süper Lig kampanyası ile karşımıza çıktı. Eğer siz de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarını bir ay boyunca hiçbir ücret ödemeden izlemek isterseniz bu kampanya tam da size göre.

Yandex ile Süper Lig Maçları Nasıl Bedava İzlenir?

Yandex'in Süper Lig kampanyasına katılmak oldukça kolay. Bunun için tek yapmanız gereken Google Chrome kullanıyor olmak ve hiçbir ücret ödemeden Chrome'daki varsayılan arama motorunu Google yerine Yandex olarak değiştirmek. Üstelik bu kalıcı bir değişim değil. Yandex, Yazeka başta olmak üzere gelişmiş arama motoru özelliklerine o kadar güveniyor ki size kodu anında veriyor. Dilerseniz Google'ı saniyeler içerisinde yeniden varsayılan arama motoru olarak ayarlayabiliyorsunuz. Adım adım yapmanız gerekenler ise şu şekilde:

Google Chrome'da chrome://settings/search adresine gidin.

Burada "Değiştir" butonuna tıklayarak Yandex'i varsayılan arama motoru olarak ayarlayın.

Daha sonra arama çubuğuna Yandex yazarak aratın.

Karşınıza bir pop-up çıkacak burada yer alan "Bonus al" butonuna tıklayın.

Açılan sayfadaki yere telefon numaranızı girin.

Cep telefonunuza gelen SMS doğrulama şifresini girin.

Size bir kod verilecek. Bu bir aylık TOD üyelik kodunuz. Bu kodu kopyalayın.

TOD'u açın ve sağ üst köşeden hesabım bölümüne girin.

Aktif paketiniz yok ise size paketleri gösterecek. Altına ise "Kupon Kodum Var" seçenği var ona tıklayın.

Yandex'in verdiği kodu buraya yapıştırın ve "Kodu Kullan" seçeneğine tıklayın.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında tuttuğunuz takımı seçin.

"Seç ve Devam Et" seçeneğine tıkladığınızda 1 aylık TOD aboneliğiniz başlayacak.

Tüm bu işlemleri tamamladığınızda bir aylık Süper Lig paketiniz aktif edilecek. Bu sayede tuttuğunuz takımın Süper Lig'deki bütün maçlarını izleyebileceksiniz. Ayrıca hatırlatmakta fayda var ki Yandex'ten memnun olmazsanız yeniden chrome://settings/search adresi üzerinden Google'ı varsayılan arama motoru olarak ayarlayabilirsiniz.