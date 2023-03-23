Yandex'ten İlginç Karar: Yandex'in Türkiye Ofisi Yeniden Açıldı!

Yandex'in Türkiye'deki ofisi, 2.5 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Şirket, yer aldığı eski lokasyonda sessiz sedasız bir şekilde ofisini geri açtı.

Yandex, harita ve lojistik hizmetlerini Türkiye'de sunan bir şirket, İstanbul ofisi ise şirketin dokuzuncu ofisi. Yandex merkezi Rusya olmak üzere Belarus, Kazakistan, İsviçre, Hollanda, Çin, Çekya, ABD ve İsrail'de ofisleri bulunuyor.

Yandex, Türkiye'deki Ofisini Neden Geri Açtı?

Rus basını, Yandex'in Türkiye'ye dönmesinin sebebinin Rusya'daki savaştan kaçan veya savaşa karşı tepki gösteren çalışanları olduğunu iddia ediyor. Mobile Research Group'un Baş Analisti Eldar Murtazin, Yandex'in zorunluluktan dolayı Türkiye'ye döndüğünü söylüyor. Ukrayna'nın Rus işgali sonrası, özellikle uzaktan çalışma fırsatına sahip bilişim uzmanlarının Rusya'yı terk ettiği biliniyor. Ruslar, askere alınma korkusu ve savaş nedeniyle Avrupa yerine Türkiye'yi tercih ediyorlar.

2011 yılında Türkiye pazarına giren Yandex, 2020 yılında Türkiye'deki operasyonlarını Rusya merkezli olarak sürdüreceğini açıklayarak İstanbul ofisini kapatmıştı. Bu kararın öncesinde Yandex, Türkiye'deki arama motoru pazarında %12.8'lik bir paya sahipti. Kuruluşundan bu yana Yandex Türkiye'de arama motorunun yanı sıra e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketin 2021 cirosu 4.9 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

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