E-ticaret, arama motoru, e-mail, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet gösteren Yandex'te kullanıcıları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yandex çalışanı, kullanıcıların e-posta hesap bilgilerini sattı. Tüm dünyayı şoke eden olaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Yandex Çalışanının E-posta Hesap Bilgilerini Sattığı Ortaya Çıktı

Rusya merkezli teknoloji devi Yandex, büyük bir ihlal sonucu tüm dünyada adından söz ettirdi. Yandex, bir çalışanının para karşılığında kullanıcıların hesap bilgilerini sattığını tespit ettiklerini söyledi. Firma, kullanıcıların bilgilerini satan kişinin "teknik destek sağlamak için gerekli erişim haklarına sahip üç sistem yöneticisinden biri" olduğunu belirtti. Çalışanın ismi ise açıklanmadı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre çalışan, bu zamana kadar 4887 kullanıcının e-mail hesap bilgisini üçüncü taraf kişilere sattı. Teknoloji devi, çalışanın kullanıcıların bilgilerini üçüncü taraf kişilere satarken yakalayarak bu sayının yükselmesini önledi. Firma, bu olayın üzerine bilgileri satılan kullanıcıları bilgilendirmeye devam ediyor.

Firma yetkilileri konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Yetkililer, ele geçirilen hesapları yeniden güvence altına aldıklarını ve yetkisiz girişleri engellediklerini açıkladı. Firma tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olaydan etkilenen kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini duyurdu.

Yandex, olayı iç güvenlik ekibi tarafından yapılan bir rutin tarama sırasında fark ettiğini söyledi fakat ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Teknoloji devi, yaşanan skandala ilişkin yaptığı açıklamada, şu anda kapsamlı bir iç soruşturma yürütüldüğünü ve yönetici personelinin kullanıcı verilerine nasıl erişebileceği konusunda değişiklikler yapmayı planladıklarını ifade etti.

Yaşanan bu skandalın ardından dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, olaydan etkilenen kişilerin ödeme verilerine erişilip erişilmediğini merak etmeye başlamıştı. Yapılan açıklamaya göre olay esnsında kullanıcıların ödeme verilerine erişildiğini gösteren hiçbir kanıt bulunamadı. Kullanıcılar güçlü şifre oluştursa bile firma içerisinde yaşanan ihlallerden ötürü hesap bilgileri, çeşitli miktarlarda para karşılığında üçüncü taraf kişilerin eline geçebiliyor.

Rusya merkezli teknoloji devinde meydana gelen olay, tüm dünyada çok büyük ses getirdi. Şirketin bu olayı ne kadar süre sonra farkettiği ise bilinmiyor. Söz konusu olayda da gördüğümüz üzere firmaların düzenli olarak güvenlik taraması gerçekleştirmesi büyük bir öneme sahip.