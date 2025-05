Yanlış Duvar Kağıdı Seçiminin Windows'u Yavaşlattığı Ortaya Çıktı

Windows 7 pek çok açıdan tarihin en iyi işletim sistemi olarak kabul edilse de (dönemine göre) kusurları yok değildi. Bunların başında ise kuşkusuz açılma süresi geliyordu. Her ne kadar bu durum ilk başta çok problem olmasa da zaman içerisinde popüler işletim sisteminin açılış süresi ciddi olarak uzayabiliyordu. Son olarak Microsoft’tan Raymond Chen bu gizemli gecikmenin nedenini açıkladı: yanlış duvar kağıdı seçimi!

Seçtiğiniz Duvar Kağıdı Windows 7'nin Açılış Hızını Etkilyormuş

30 yıldan uzun süredir Microsoft’ta görev olan yazılımcı Raymond Chen, "The Old New Thing" adlı blog yazısında Windows 7’yle ilgili oldukça ilginç bir detayı paylaştı. Buna göre duvar kağıdı seçimlerinde minimalist olan kullanıcıların bilgisayarları daha geç açılıyordu.

Bildiğiniz üzere Windows 7'de bazı kullanıcılar şifrelerini yazıp "Oturum Aç" butonuna bastıktan sonra "Hoş Geldiniz" ekranında takılı kalıyordu. Normalde bu ekran 1-2 saniyede geçilirken, bazı durumlarda tam 30 saniye bekleniyordu ve ancak ondan sonra masaüstü görüntüleniyordu. Görünüşe göre bu hata duvar kağıdı seçiminden kaynaklanıyormuş.

Chen’e göre, sistem oturum açarken masaüstünü oluşturmak için birden fazla bileşenin hazır olmasını bekliyordu. Ancak eğer kullanıcı düz bir renk (örneğin siyah) arka plan seçtiyse, Windows 7 bir bitmap dosyası arıyor ama bulamıyordu. Bu da sistemin 30 saniyelik zaman aşımına kadar beklemesine yol açıyordu.

Benzer bir sorun "masaüstü simgelerini gizle" seçeneği aktif olan kullanıcılarda da yaşanıyordu. Windows 7, görünmeyen simgelerin yüklenmesini beklediği için yine 30 saniyelik gecikme ortaya çıkıyordu. Neyse ki Microsoft bu hatayı Windows 7’nin piyasaya çıkışından sadece 5 ay sonra Kasım 2009’daki bir güncellemeyle düzeltti.

Ancak Windows 7'nin ilk zamanlarında orijinal lisans ve internet üzerinden yazılım güncellemeleri pek de popüler olmadığından orijinal sürüm Türkiye dahil olmak üzere pek çok yerde uzun yıllar kullanıldı. Bu da duvar kağıdı seçiminin bilgisayarın açılış hızını etkilemesine neden oldu.

Elbette ki bu ilginç hata zaman içerisinde ortadan kayboldu ve Windows 7, bugün aklımızda kalan o efsane halini aldı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hiç bu sorunu yaşadınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.