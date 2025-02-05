Yapay Genel Zeka (AGI) Beklediğimizden Erken Geliyor Ama Parası Olana

Son zamanlarda AI dünyasında oldukça yankı uyandıran bir açıklama var: SoftBank CEO'su Masayoshi Son, AGI'nin yani yapay genel zekanın beklenenden çok daha erken ortaya çıkacağını düşünüyor.

Yaptığı açıklamalara göre devasa yatırım ve teknolojik gelişmeler ışığında AGI'nin yükselişi, önümüzdeki dönemde kurumsal alanda daha belirgin olacak.

Yani şirketlerin yapay zekaya erişim konusunda iddialı adımlar atması kaçınılmaz hale gelecek ancak bu herkesin hemen kendi elindeki cihazlarla AGI'yi kullanacakları anlamına gelmiyor tabii. Önce sırada büyük şirketler var.

Finansal Anlamda Güçlü Olanlar Öncelikli

Masayoshi Son, AGI'nin gelişim sürecinde büyük finansal kaynaklara sahip şirketlerin daha avantajlı konumda olduğunu dile getiriyor—biraz "parayı veren düdüğü çalar" hesabı.

Büyük şirketlerin yatırım gücü ve ellerinde bulundurdukları özel veri miktarı, AGI'ye ulaşım süreçlerini hızlandırıyor. Peki bu ne demek? OpenAI gibi büyük şirketler, kendi yapay zeka modellerini yükseltmek ve gelişmiş AI ajanlarını kullanarak değerini artırmak üzere harekete geçecek.

Tüm bu gelişmelerin ardından AGI, ChatGPT gibi modellere entegre edilecek ancak bu ilk etapta sadece kurumsal kullanıcıların yararına olacak. Sıradan kullanıcılar olarak bizler AGI deneyimi için epey beklemek durumunda kalacağız.

Sektör Hızlı Evriliyor Ama Bilgi Yok

Microsoft, OpenAI ve diğer devler de bu alanda benzer iddialarla öne çıkarken, Son'un açıklamaları da sektörün ne kadar hızlı evrildiğinin bir göstergesi. Peki AGI kavramının ne olduğu gerçekten belli mi?

Kimi için bu, insanların yapabileceği hemen her işi üstün bir şekilde gerçekleştirebilen sistemleri ifade ederken, bazıları bunun sadece büyük ölçekli, ekonomik açıdan verimli bir yapay zeka modelini tanımladığını savunuyor.

Sonuç olarak, yapay zeka alanındaki bu gelişmeler büyük şirketler için heyecan verici olsa da sıradan kullanıcıların önünde halen birkaç yıl var.

Şimdilik mevcut ChatGPT ve diğer gelişmiş modellerle yetinmek durumundayız. Ne düşünüyorsunuz? AGI'nin ne zaman hayatımıza tam anlamıyla gireceğini sizce ne belirleyecek? Yorumlarda buluşalım!