Yapay Genel Zeka (AGI) Hedeflerine Ulaşmak OpenAI İçin Bile Zor

Son raporlara göre, OpenAI, Google ve Anthropic, gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirme sürecinde ciddi problemlerle mücadele ediyor. Bu sorunlar arasında yüksek kaliteli eğitim verisi eksikliği ve modelleri geliştirme ile sürdürme için gerekli kaynakların yetersizliği bulunuyor.

OpenAI'nin yeni Orion modeli, gelecek yılın başlarında piyasaya sürülecek. Ancak model, haberimizde belirttiğimiz üzere kodlama gibi eğitilmediği alanlarda beklenen başarıyı gösteremedi. Bu durum, modelin GPT-4 veya GPT-3.5 kadar etkileyici olmadığı şeklinde yorumlandı.

Google Gemini AI da Aynı Çıkmazda

Benzer sorunlar diğer büyük teknoloji şirketlerinde de yaşanıyor. Örneğin, Google’ın geliştirdiği Gemini AI chatbot’unun yeni sürümü şirketin beklentilerini karşılayamadı. Aynı şekilde, Anthropic de uzun zamandır beklenen Claude 3.5 Opus modelinin çıkışını ertelemek zorunda kaldı.

Generatif yapay zeka araçlarının devamlılığında internetten alınan veriler esastır. Ancak her geçen gün bu veri kaynaklarına erişilmesi daha zor bir hale geliyor. Haliyle yapay zekanın gelişimi önünde bu büyük bir engel.

Microsoft ve OpenAI Telif Hakkı Davalarıyla Uğraşıyor

Microsoft ve OpenAI, şu anda birden fazla telif hakkı ihlali davasıyla karşı karşıya. OpenAI CEO’su Sam Altman, telif hakkıyla korunan içerik olmadan ChatGPT gibi araçların geliştirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu itiraf etti. Yine de telif hakkı yasasının bu içeriklerin eğitimde kullanılmasını açıkça yasaklamadığını savunuyor.

OpenAI, geçtiğimiz günlerde Raw Story ve AlterNet'in açtığı bir telif hakkı ihlali davasını kazandı. New York federal mahkemesi, davacıların somut bir zarar iddiasını kanıtlayamadığını belirtti. Kararda, davacıların asıl sorununun, içeriklerinin izin alınmadan ChatGPT’nin geliştirilmesinde kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.