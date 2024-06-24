Ekspertiz Görevini Yapay Zeka Devraldı: Sonuçlar Saniyeler İçinde Çıktı!

Yapay zeka, artık araba sorunlarının tespiti için göreve başladı. Yeni sistemde müşterilerin arabalarını tarayarak ve potansiyel kusurları saniyeler içinde belirleyerek araç incelemelerini otomatikleştirmek için yapay zeka yer aldı.

Findlay Cadillac gibi birçok ABD bayisi, ilk araç muayenelerinde yapay zekadan faydalanarak bu yenilikçi teknolojiyi başarılı bir şekilde kullandıklarını açıkladı.

Yapay Zeka Otomatik Araç İnceleme Sistemi Başarılı Oldu mu?

Findlay Cadillac, UVEye'nin otomatik araç inceleme sistemini ilk uygulayan bayilerden biri olarak, otomotiv sektöründe yenilikçi bir adım atıyor. Bu sistem sayesinde, araç inceleme süreci otomatikleştirilerek hem bayiler hem de müşteriler için önemli bir zaman tasarrufu sağlanıyor. Ülke çapında 300'den fazla bayide kullanılan UVEye sistemi, verimliliği önemli ölçüde artırıyor ve bekleme sürelerini kısaltıyor.

Sistemden bahsedecek olursak yaklaşık 30-50 saniye içerisinde aracın alt kısmı da dahil olmak üzere tüm açılardan birden fazla fotoğrafını çeken büyük bir tarayıcıdan geçiyor. Kaydedilen görüntüler, dış kısımdaki, lastiklerdeki ve görünür mekanik bileşenlerdeki kusurları tespit eden yapay zeka yazılımından geçerek müşteriye araç hakkında detaylı bir rapor sunuyor.

Otomatik araç muayene sistemi, yağ sızıntısı gibi gözden kaçabilecek kusurları bile saniyeler içinde tespit ederek zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor. UVEye'den Daniel Frandsen'in de belirttiği gibi, bu sistem sayesinde normalde uzun süren ve zahmetli olan araç muayeneleri artık çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Ayrıca Findlay Cadillac, yapay zekanın sadece işleri otomatikleştirmek için değil, aynı zamanda çalışanlara yeni fırsatlar sunmak için de kullanılabileceğinin kanıtladı. Yapay zeka sisteminin devreye girmesiyle birlikte, hizmet departmanlarında iş kaybı yaşanmadı. Aksine, teknisyenler için daha fazla iş imkanı ortaya çıktı.