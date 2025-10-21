Yapay Zeka Borsada Ne Kadar Kazandırabilir? İşte Sonuçlar!

Pek çok kişi kripto borsasından para kazanarak hayatını idame ettirmeyi hayal etmekte. Ancak borsa dinamiklerini öğrenmek, kazanma ivmesini yakalamak bu konuyla ilgisi olmayanlar için bir hayli zor. Peki yapay zekadan destek alarak ne kadar gelir elde edebilirsiniz? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yapay Zeka Borsada Ne Kadar Para Kazanabilir? İşte Test Sonuçları!

Yapay zeka modelleri artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Bankacılık işlemlerinden proje yönetimlerine kadar pek çok alan yapay zeka temelleri ile idame ettirebiliyor. Ancak kripto borsa temelleri tahmin ve yaşanan gündelik olaylara dayandığı için her yapay zeka modelinde farklı sonuçlar vermekte.

Bu sebeple tüketiciler herhangi bir yapay zeka modelinden gelen bilgilere dayanarak yatırım yapma noktasında büyük endişeler duyuyor. Bu konu için hazırlanan "AI Trading in Real Markets" uygulaması tüketicilere 10 bin doları yapay zeka modellerinin kripto borsaları üzerinde yatırımlar yaparak ne kadar kar elde ettiğini gösteriyor.

10 bin dolar ile başlayan yarışta ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Grok, Qwen, Claude gibi farklı modeller yer alıyor. Bu modellere verilen 10 bin dolarlık bütçe borsa da yine onlar tarafından yapılan yatırımlar ile takip ediliyor. Sonuçlar anlık olarak internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

Konuyla ilgili olarak sizlere bu içeriği hazırladığımız anda birinciliği DeepSeek 13 bin 596 dolar ile almış durumda. Onu ikinci sırada 13 bin 386 dolar ile Grok takip ediyor. Dünya genelinde en fazla kullanılan yapay zeka modellerinden biri olan ChatGPT ise 4 bin 445 dolar ile yüzde 50'den fazla zarar etmiş durumda.

Sonuçları anlık olarak takip etmek isterseniz buraya tıklayınız. Ancak unutmayın bu sadece yapay zeka modellerini test etmek amacıyla kurgulanmış bir yarış. Yapay zeka modellerinden yatırım tavsiyeleri alarak ilerlemek tamamen sizin sorumluluğunuzda olan bir yatırım metodu.

