Yapay Zeka Yatırımlarında Kriz! Kimsenin O Kadar Parası Yok

Yapay zeka, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Öyle ki artık hangi ürünü elimize alsak ya da hangi uygulamayı açsak AI ifadesini görüyoruz. Ancak son yayınlanan raporlar gösteriyor ki yapay zeka tüm bu tantanaya rağmen teknoloji şirketlerine para kaybettiriyor.

Yapay Zeka Projelerinin Yarısından Fazlası Para Kaybettiriyor

Teknoloji dünyası yapay zeka yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Peki bu milyar dolar değerindeki yatırımlar karşılığını veriyor mu? Araştırmalara göre bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Yine de CEO'lar üzerinde AI yazan her şeye para yağdırmaya devam ediyor.

Teneo tarafından yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka yatırımları şirketler için karlı olmadı. Halihazırda yürütülen projelerin sadece yarısından azı yatırımcılarının maliyetini aşan bir gelir elde etmeyi başardı.

Buna rağmen AI yatırımlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. CEO'lar, yapay zeka ile igili yatırım fırsatlarına balıklama atlıyor ve gerekli ya da faydalı olmayan alanlarda bile dönüşüm kovalıyor.

Finansal başarısızlıklara rağmen CEO'ların yüzde 68'i 2026 yılında yapay zeka harcamalarını artırmayı planlıyor. Bunu neden yaptıkları sorusunun cevabı ise biraz karışık. Ancak mantıklı değil.

Bu davranışın arkasında büyük oranda geride kalma korkusu yatıyor. Bunun etrafındaki herkesin aynı yöne koştuğunu gören bir insanın da o yöne koşmasından çok da bir farkı yok.

İrili ufaklı pek çok işletme de benzer umutlarla yapay zekanın süreçlerini hızlandıracağına ya da küçük ekiplerle büyük işlerin yapılmasını sağlayacağına inanıyor. Ancak bunu ispatlayan standart bir başarıhikayesine rastamak mümkün değil.

Ne yazık ki bunun bedelini ödeyecek olan ise yine bizleriz. Yapay zeka gerçekten bir balonsa ve bu balon patlarsa muhtemelen kriz pek çok sektörü olumsuz etkileyecek. Özellikle de teknoloji şirketleri maliyetleir kurtarmak için faturayı tüketiciye kesecek.