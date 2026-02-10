Yapay Zekayı En Çok Dolandırıcılar Sevdi! Bu Tuzağa Dikkat Edin

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün adeta bir salgın yayılıyor. Bir zamanlar emek ve bilgi birikimi gerektiren her işi daha kolay hale getiren bu teknoloji pek çok alanda insanların işlerini kolaylaştırsa da bazı problemleri de beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan biri de kuşkusuz artan dolandırıcılık vakaları. Son yapılan araştırmalara göre yapay zeka sayesinde kolaylaşan deepfake dolandırıcılığı son birkaç yılda o kadar arttı ki "endüstriyel" bir boyuta ulaştı.

Deepfake Kullanan Dolandırıcıların Sayısı Arttı

AI Incident Database tarafından yayınlanan bir rapora göre, deepfake teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Bilmeyenler için deepfake, bir kişinin yüzünün, sesinin ya da hareketlerinin başka birinin görüntüsüne veya sesine gerçeğe çok yakın bir şekilde benzemesini sağlayan bir video hilesi. Uzun zamandır var olan bu teknoloji eskiden uzmanlık gerektirse de günümüzde yapay zeka modelleri sayesinde oldukça erişilebilir hale geldi.

Bir kişinin görüntüsünü ya da sesini kopyalamak artık hiç olmadığı kadar kolay. Öyle ki, cebinde birkaç yüz lirası olan herhangi biri bile birkaç fotoğraf ve ses örneği sayesinde gerçekçi dijital kopyalar hazırlayarak bunu insanları dolandırmakta kullanabiliyor. Elbette en büyük risk grubunda tanınmış kişiler bulunuyor. Örneğin geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deepfake sesiyle dolandırılan insanlardan bahsetmiştik.

Üstelik bu durum sadece ülkemizde yaşanmıyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Singapur'da bir finans müdürü, şirket yöneticileriyle yaptığını sandığı video görüşmede yaklaşık 500 bin dolar, yani yaklaşık 21 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdi. Ancak sonradan ortaya çıktı ki Zoom üzerinden yapılan toplantı aslında dolandırıcıların bir tuzağıydı. Uzmanlar, dünya çapında hızla artan bu dolandırıcılık vakalarının milyar dolarlık bir endüstri haline geldiğini vurguluyor.

Bu rakam, 2024 yılındaki 360 milyon dolar civarındaydı. 2027'ye kadar ise 40 milyar dolar civarı bir kayba ulaşılması bekleniyor. Bilmeyenler için bu Türkiye'deki en büyük şirketlerin değerini bile aşan bir meblağ.Peki kendimizi bu kötü niyetli kişilerin dijital tehditlerinden nasıl koruyacağız. İşin kötü yanı şu ki yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Eğer internetteki tüm dijital ayak izinizi temizlemezseniz tamamen güvende olmanız mümkün değil. Bu senaryoda bile sevdikleriniz üzerinden dolandırılma ihtimaliniz var.

Yapabileceğiniz en iyi şey bilinçli olmak. Örneğin, bir yakınınız sizi yabancı bir numaradan arayarak acil paraya ihtiyacı olduğunu söylediyse panik yapmayın ve arayanın gerçekten o kişi olma ihtimalinin çok düşük olduğunu unutmayın. Sevdiklerinizle aranızda şüpheli durumlarda kullanmak için bir şifre belirleyin. Örneğin, belirli bir soru ve o soruya uygun cevap olmadan asla işlem yapmayın ve kod paylaşmayın. Bu siz ve yakınlarınız için çoğu tehlike büyük ölçüde azaltacaktır. Yine de riski sıfıra indirmek mümkün görünmüyor.