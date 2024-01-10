Yapay Zeka Destekli Oyunlar Steam'e Eklenecek mi? Valve'dan Açıklama Geldi!

Valve, oyun geliştiricilerinin yapay zekâ teknolojisi kullanan oyunları Steam'de nasıl yayınlayabileceklerine ilişkin yeni kurallar yayınladı.

Bir blog yazısı kaleme alan şirket, "Yapay zekâ teknolojisini kullanan oyunları ele alma şeklimizde değişiklikler yapıyoruz." ifadesini kullandı ve bu da geliştiricilerin oyunlarında yapay zekâ kullandıklarında bunu açıklamaları gerekeceği anlamına geliyor.

Valve'in yazısında, bu değişikliklerin Valve'a "yapay zekâ kullanan oyunların büyük çoğunluğunu yayınlama hakkı sağlayacağı" belirtiliyor.

Yapay Zeka Kullanıldığını Belirtmek Zorunlu Olacak

Değişiklikler, Steam oyunlarında yapay zekâ kullanımına ilişkin şeffaflığı artırmak için tasarlanmış gibi görünürken, yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriğin kullanılmasının risklerine karşı koruma sağlıyor ve müşterilerin yapay zekâ teknolojisini kullanan bir oyunu satın alıp almama konusunda bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyor.

Yeni kurallar uyarınca, geliştiricilerin oyunlarda yapay zekâ yardımıyla önceden oluşturulmuş içerik (sanat, kod veya ses gibi) olduğunda bunu açıklamaları ve bunun "yasa dışı veya ihlal edici" olmadığına dair beyan vermeleri gerekecek.

Bazı geliştiriciler yeni teknolojiyi oyunlarına ve üretim süreçlerine entegre etmeye hevesli olsa da sektör üretken yapay zekânın kullanımı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Bir yandan, bazı stüdyolar yapay zekâyı oyun testlerinde, erken konsept oluşturmada ya da seslendirme kayıtları gibi oyun geliştirme sürecinin pahalı kısımlarında yardımcı olması için kullanmayı tercih ediyor ancak bazı stüdyolar ise yapay zekânın mevcut sanatçıların ve diğer yaratıcıların yerini ucuza almak için kullanılabileceğinden korkuyor.

Peki siz Valve'ın almış olduğu bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.