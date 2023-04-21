Virüslü Reklamlar Google Ads'de Yayılıyor

Son günlerde Google Ads üzerinde virüslü reklamlar yaygın hale gelmeye başladı. Yakın zamanda bir dönüşüm geçiren sistem, uzmanlara göre virüslü siteleri yakalamakta güçlük çekiyor.

Siber güvenlik şirketi Secureworks, yeni ortaya çıkan bir virüs yazılımının kendisini Google reklamlı olarak gösteriyor.

Sahte İndirme Linkleri Üretiyor

Bumblebee adı verilen zararlı yazılımın SEO zehirlenmesi ve Google reklamları yoluyla bilgisayarlara bulaştığı düşünülüyor. Bulaştığı bilgisayarda Google reklamlarını etkileyen yazılım, sahte indirme linklerine yönlendirme yapıyor.

Secureworks'un raporuna göre başta Zoom, ChatGPT ve Cisco AnyConnect gibi profesyonel alanın programları olmak üzere çoğu popüler uygulama için sahte linkler oluşturuluyor.

Firma direktörü Mike McLellan'ın aktardığına göre her 100 Google reklamından 1 tanesi zararlı yazılım içeriyor. Uzmanlar, indirme yaptığınız link uzantılarını kontrol etmenizi öneriyor.