Yapay Zeka Gözlerinizi Tarayarak Kişiliğinizi Analiz Edebilecek

“Gözler, ruhun penceresidir” demiş Romalı devlet adamı ve filozof Marcus Tullius Cicero. Bugünün yapay zeka teknolojileri, bu ünlü sözün ayak izlerini takip ediyor.

Güney Avustralya Üniversitesi ve Stuttgart Üniversitesi arasındaki ortak proje kapsamında, insanların gözlerini tarayarak sahip oldukları kişilikleri analiz edebilen bir yapay zeka geliştirildi.

Araştırmacılar, SensorMotoric Instruments'ın video tabanlı göz takip programını kullanarak 42 katılımcının göz hareketlerini izledi. Daha sonra elde edilen bulgular, projeye katılan insanların yaptıkları anketlerle karşılaştırıldı.

Makine öğrenimi algoritması, beş büyük kişilik özelliğinden (deneyime açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusallık) dördünü tespit etmeyi başardı: Duygusallık, dışadönüklük, uyumluluk ve sorumluluk.

Güney Avustralya Üniversitesi’nden Tobias Loetscher, göz hareketlerinin ilk kez kişilik özelliklerini tanımlamak için kullandığını söylerken, asıl hedefin insan-makine ilişkisini geliştirmek olduğunu vurguladı.

“İnsanlar her daim gelişmiş ve kişiselleştirilmiş hizmetler arıyor” diyen Loetscher, “Ancak bugünün robotları ve yapay zeka algoritmaları, sosyal olarak gelişmiyorlar. Bu nedenle toplumsal ve sosyal alanlara uyum sağlayamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Loetscher, yaptıkları araştırmanın, robotların ve bilgisayarların insanların sosyal sinyallerini daha doğal ve etkili bir şekilde yorumlayabilmeleri adına önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Desenize, gelecekte robotlar insanoğlunu yok etmeden önce korkunç kişiliklerimiz için bizleri yargılayabilecekler. İddialı bir teori değil mi?