Yapay Zeka İçeriklerinde Telif Hakkı Kime Ait?

Gelişen yapay zeka teknolojileriyle birlikte telif hakkı ve gizlilik endişeleri de artıyor. Konunun uzmanları, yapay zeka yordamıyla oluşturulan içeriklerde telif hakkının kime ait olduğuna dair bir açıklamada buldular ve bu tartışmaya son verdiler.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Henning Grosse Ruse-Khan’a göre, tamamen YZ tarafından oluşturulan ve insan müdahalesi olmayan içerikler telif hakkı kapsamına girmiyor.

YZ'ye bir hikaye yazdırdığınızı varsayalım. Bu hikayenin yazarı ne siz oluyorsunuz ne de yapay zeka aracı. Çünkü ortada yazar olarak kabul edilebilecek biri yok. Dolayısıyla bu içeriklerin koruma altına alınması veya içeriğe atıfta bulunulması gerekmiyor.

Yapay Zeka İçeriklerinden Kim Sorumlu?

Ruse-Khan’a göre, YZ’nin ürettiği içerikler nedeniyle sorumluluk, YZ geliştiricisinden ziyade kullanıcıda olmalı. Örneğin, sistemin telif hakkı ihlali yapan ya da yasadışı içerikler üretmesini önlemek yalnızca operatörlerin alacağı önlemlerle mümkün olabilir. Ancak bu denetimi sağlamak her zaman kolay değil.

Queen Mary Üniversitesi’nden Prof. Dr. Guido Westkamp ise, YZ araçlarıyla oluşturulan içeriklerin kimin "eseri" sayılacağı konusunda yasal karmaşıklığa dikkat çekiyor.

Eserin yazarı sayılabilmek için çalışmanın, yazarın kişisel dokunuşlarıyla süslenmiş ve değiştirilmiş olması gerekiyor. Tabii yapay zekanın ürettiği bir içerikte hangi bölümün makine veya insan tarafından üretildiğini tespit etmek hayli zor.

Genel Bir Çözüm Bulunmalı

Max Planck Enstitüsü’nden Dr. Valentina Moscon’a göre, bu konu sadece bir ülkenin değil, tüm dünyanın çözmesi gereken bir mesele. Dijital çağda içerik sağlayıcılar ve telif hakkı sahiplerinin haklarını dengede tutmak için uluslararası standartlara ihtiyaç var.

İçerik üreticilerinin hakkını gözeten sistemler, operatörler tarafından entegre edilmediği müddetçe konunun kontrol altında tutulması zor olacak. Şimdilik yapay zeka ve telif hakkı, iki ayrı gri nokta. Küresel çapta adımların atılması gerekiyor ki bu zor bir süreç olacak.