Yapay Zeka Kanser Hastlarına Yanlış Teşhis Koyuyor

Yapay zeka, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Öyle ki bugün her bir soru ya da sorun ile karşılaştığımızda çözümü AI sohbet botlarında arıyor, her işimizde yardımcı olarak bu teknolojiyi kullanıyoruz. Hatta insanlar sağlık sorunları için bile yapay zekadan faydalanıyor. Son araştırmalar ise bunun bir hata olabileceğini gösteriyor.

Yapay Zeka Kanser Hastlarının 1/3'üne Yanlış Teşhis Koyuyor

Kısa süre önce gerçekleştirilen bir tıbbi çalışma, yapay zeka araçlarını sağlık alanında kullanmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışma kapsamında ortalama yaşı 55 olan 414 kadın hasta yapay zeka tarafından incelendi.

Yapay zekadan hastaların mamografi ve MR görüntülerine bakması ve kanser hastalarını tespit etmesi istendi. Buradaki asıl detay ise 414 hastanın ne yazık ki hepsinin kanser hastası olması oldu. Yani AI, 414 vaka için kanser teşhisi koymalıyıdı.

Ne yazık ki bu olmadı ve yapay zeka 414 vaka içerisinden 127'sinde kanser tespit edemedi. Bu da yanılma oranının yüzde 30'un bile üzerinde olduğu anlamına geliyor. Yüzde 70 doğruluk normal şartlarda kötü bir oran değil.

Ancak kanser gibi ciddi bir hastalık söz konusuyken yüzde 30 başarısızlık kabul edilebilir bir oran değil. Yapay zekanın kanseri gözden kaçırmasında iki temel faktör etkili oldu. Bunlardan tümörleri gizleyebilen yoğun doku. Diğeri ise tümörün boyutu.

Yapay zekanın 2 cm'den düşük tümörleri tespit etmekte zorlanıyor. Araştırmalar gösteriyor ki yapay zeka teknolojilerinin küçük tümörlerin kaçırılma olasılığı yaklaşık beş kat daha yüksek. Ancak bu alanda bir umut da söz konusu.

Araştırma kapsamında kontrast madde gerektirmeyen özel bir MRI tekniği olan difüzyon ağırlıklı görüntüleme de test edildi. Burada ise çok daha iyi sonuçlar elde edildi. Yapılan iki farklı denemede başarı oranı yüzde 83.5 ve yüzde 79.5 olarak ölçüldü.

Ancak buradan çıkarılması gereken sonuç yapay zeka teknolojilerinin başarı oranı değil, başarısızlık oranı. Elbette ki insanlar da kusursuz değil ve yanlış teşhis dünyanın dört bir yanındaki hastaların yaşadığı bir sorun.

Ancak yanlış teşhis ve hata oranı yapay zeka teknolojilerinde hala oldukça yüksek. İnsanlar genellikle makine öğrenme temelli yapay zeka araçlarına fazla güveniyor ve onların çıktılarını kabul ediyor. Ancak AI teknolojilerindeki yalan söyleme ve halüsinasyon probleminin göz ardı edilmemesi gerekiyor.