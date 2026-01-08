ChatGPT'de Yeni Dönem! Yeni Sağlık Asistanınız Oluyor

OpenAI, ChatGPT için bir süredir üzerinde çalıştığı özel sağlık modunu kullanıma sunmaya başladı. Hastanelerde yapılan kan tahlili ve benzeri verilerden hareketle size kapsamlı bir rapor sunmak üzere tasarlanan bu modun bir tür sağlık asistanı olarak kullanılması amaçlanıyor.

ChatGPT'nin Sağlık Modu Neler Sunuyor?

ChatGPT'nin sağlık modu, hastanelerdeki tahliller ile adım takibi, uyku düzeni ve benzerlerini takip ederek kullanıcıların sağlık verilerine dair kapsamlı bir bakış atma fırsatı sunan uygulamalardan gelen verileri ChatGPT'ye güç veren yapay zeka modeli tarafından anlamlandırılmasını sağlıyor.

İlk bakışta çok karmaşık gelen sonuçları ChatGPT'nin sağlık moduna yükleyerek hangi verinin ne anlama geldiği hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Bu mod, doktorların yerini almayı değil, sağlık uzmanları ile hasta arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor. Hastalar, nasıl bir durumla karşı karşıya olduğu hakkında bilgi sahibi olarak daha doğru bir şekilde yönlendirilebiliyor.

Bilindiği üzere sağlık verileri çok kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ChatGPT'nin standart sohbet modundan ayrı bir yerde tutuluyor. Burada yer alan bilgiler ve dosyalar, ana sohbetlere aktarılmıyor. OpenAI, bunların hiçbir şekilde model eğitimi için kullanılmadığını ifade ediyor. Veriler hem aktarım hem depolama sırasında şifrelenerek korunuyor.

Hangi verilerin paylaşılacağı konusunda tüm kontrol kullanıcılara veriliyor. Bağlı uygulamalar istendiği zaman doğrudan kaldırılıp geçmiş temizlenebiliyor. Şirket, sürecin nasıl bir titizlikle yürütüldüğünü anlatmak için bu özellik için 60 ülkeden 260'tan fazla hekimle 2 yıl boyunca çalışıldığı ve 600 binden fazla geri bildirim toplandığını dile getirdi. Yanıtlar ise sadece testlerdeki başarılara göre değil, klinik standartlara dayalı özel bir değerlendirme kapsamında ölçüldü.

Başlangıçta sadece küçük bir kullanıcı grubu ile test edilen sağlık modu yakında web ve iOS kullanıcılarının erişimine kademeli olarak açılacak. Şu anda bir bekleme listesi mevcut. Bu arada modun tanı koyma ya da tedavi yöntemi önerme gibi adımlar atmadığını da belirtmek gerekiyor.