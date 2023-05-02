Yapay Zeka Sektöründe Yüksek Maaşlı Yeni İş Kolu: Komut Mühendisliği

Yapay zekâ destekli sohbet robotlarına olan ilgi artarken, bu robotların yanıtlarını test etmek ve geliştirmek için "komut mühendisleri"ne olan ihtiyaç da artıyor. Bu nedenle, yapay zekâ sektöründe yüksek maaşlı iş kollarından biri de komut mühendisliği olarak ortaya çıktı. Bazı rollerin maaşları 375 bin dolara kadar yükseliyor ve ilanlarda temel programlama becerilerine sahip adaylara bile uygun görülüyor.

Ancak yüksek maaşlı rollerin çoğu daha fazla deneyime ve eğitim seviyesine sahip kişileri gerektiriyor. İşe alım uzmanları, teknoloji geçmişi olmayan kişiler için komut mühendisliği alanındaki fırsatlara rağmen, yüksek maaşlı rollerin çoğunun teknoloji odaklı alanlarda daha fazla deneyime ve daha yüksek eğitim seviyesine sahip kişileri gerektirdiğini söylüyor.

Komut Mühendisi Olmak İçin Neler Gerekiyor?

Bununla birlikte, bazı komut mühendisleri için teknoloji alanında bilgi birikimi gerekli değil. Örneğin, Anna Bernstein gibi bazı kişiler yapay zekâ araçlarıyla çalışmaya başlamadan önce serbest yazarlık ve tarihsel araştırma asistanlığı yapıyorlardı. Bu nedenle, farklı geçmişlere sahip insanların da komut mühendisi olarak çalışabileceği düşünülüyor.

Komut mühendisliği, yapay zekâ sektöründe hızla büyüyen bir alan olmasına rağmen, bazı uzmanlar bu mesleğin uzun vadede en sıcak rol olmayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Ethan Mollick ve Adrian Weller gibi uzmanlar, komut mühendisliğinin mevcut durumu üzerinde çok fazla durulmaması gerektiği konusunda hemfikirler.

Peki siz bu yeni iş kolu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.