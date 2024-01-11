Yapay Zekadan Dikkat Çeken Buluş: Pillerin Çalışma Şekli Değişebilir!

Microsoft'a göre bir yapay zekâ buluşu pillere olan yaklaşımımızı önemli ölçüde değiştirebilir. Şirket 32 milyondan fazla pil adayını taramak için yapay zekâ sistemlerini kullandı ve bu sayede, pillerin çalışma şeklini dönüştürebilecek yeni bir malzeme üretmeyi başardı.

Yeni pil türü, lityum ihtiyacını yaklaşık %70 oranında azaltarak pahalı olması nedeniyle kullanımının azaltılması istenen metale olan bağımlılığı azaltabilir ancak Microsoft bunun aynı zamanda yapay zekâ için de büyük bir atılım olduğunu ve teknolojinin her zamankinden çok daha hızlı bir şekilde bulunabilecek gerçek ve dönüştürücü atılımlar için nasıl kullanılabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Geçtiğimiz yıl Microsoft, bilimsel keşifler için yapay zekâ ve diğer en son teknolojileri kullanmak üzere inşa edilen Azure Quantum Elements adlı yeni bir sistemi piyasaya sürdü ve şimdiden ilaç araştırmacıları da dâhil olmak üzere şirketler tarafından olası malzemeleri test etmek için kullanılmaya başlandı.

Ancak Microsoft, teknolojinin sentezlenebilecek ve yararlı olabilecek yeni bir malzemeyi tanımlayabileceğini de kanıtlamak istediğini söyledi. Bu konuda pilleri seçmelerinin nedeni, bunların günlük yaşamda yararlı olacak olmalarıydı.

Üretilen Pil Prototipinde Dikkat Çeken Detaylar

Pil teknolojisi, daha sürdürülebilir enerji formları için potansiyel bir gelecek sunmasının yanı sıra otonom sürüş destekli otomobiller ve daha fazlası gibi teknolojiler için kilit öneme sahip olması nedeniyle özellikle son yıllarda araştırmaların önemli bir parçası oldu.

PNNL'nin baş dijital sorumlusu Brian Abrahamson yaptığı açıklamada, "Yeni pillerin geliştirilmesi inanılmaz derecede önemli bir küresel zorluk. Malzemeleri insan ölçeğinde sentezlemek ve test etmek temelde birçok konuda elimizi kolumuzu bağlıyor." dedi.

Microsoft daha sonra 32 milyondan fazla potansiyel malzemeyi taradı ve 500.000'den fazla kararlı aday buldu. Bu sonuçları geçtiğimiz Ağustos ayında rapor etti ancak materyallerin bu şekilde taranmasının genellikle bilimsel atılımların sadece başlangıcı olduğunu belirtti.

Microsoft bu kez yapay zekâ sistemini kullandı ve Enerji Bakanlığı'nın Kuzeybatı Pasifik Ulusal Laboratuvarı ile birlikte çalışarak hem bilinmeyen hem de doğada bulunmayan bir malzemeyi tespit etti. Bu malzemenin kaynak verimliliği yüksek piller üretme potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Laboratuvardaki bilim insanları daha sonra malzemeyi sentezleyerek çalışan bir prototip hâline getirdiler. Bu da pratikte gerçekten işe yaradığını ve yeni bir enerji depolama yöntemi olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

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