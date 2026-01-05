Çocukluğumuzun Sanal Bebekleri Yapay Zeka ile Güçlenerek Geri Döndü

Çocukluğumuzun vazgeçilmezi sanal bebekler geri geliyor. CES 2026'te tanıtılan Sweekar isimli ürün, yurt dışında "Tamagotchi" olarak bilinen bu teknolojiyi yapay zeka ile güçlendirerek yeniden hayata döndürdü.

Yapay Zekalı Sanal Bebek Sweekar CES 2026'da Tanıtıldı

Sanal bebekler kuşkusuz çocukluğumuzun en popüler oyuncaklarından biriydi. Özünde dijital bir evcil hayvan deneyimi sunan bu cihazlar, sayesinde birkaç tuşa basarak hayvanımızı besliyor, oynatıyor, bakımını yapıyor ve büyürken onu hayatta tutmaya çalışıyorduk.

Şimdi bu deneyim, çok daha gelişmiş bri şekilde heri dönüyor. TakwayAi tarafından geliştirilen Sweekar, o günlerin nostaljik hissini alıp yapay zeka teknolojisiyle harmanlıyor. Sweekar, AirPods'u andıran bir tasarım ve boyutlar karşımıza çıkıyor.

Sweekar, üzerindeki ekran ve titreşim hareketleriyle kullanıcıyla etkileşime geçiyor. Mutlu, kızgın, uykulu ve şirketin yaramaz gülümseme olarak adlandırdığı haylaz mod ile duygu durumundaki değişikliği size gösterebiliyor.

Sweekar, Google Gemini ve ChatGPT kombinasyonunu kullanarak çalışıyor. Yumurta, bebek, genç ve yetişkin olmak üzere dört büyüme aşamasından geçen sanal hayvan, her aşamada yeni yetenekler kazanıyor. Ayrıca bu süre içerisinde fiziksel olarak da büyüyebiiyor.

Yapay zeka tabanlı hafıza sistemi kullanıcının adını, favori rengini ve geçmiş etkileşimleri kaydediyor. Belirtmekte fayda var ki yapay zeka destekli oyuncak teknolojileri yeni değil. Son birkaç yıl içerisinde bu türün bazı örneklerini gördük.

Dikkat edilmesi gereken detay ise bunların ne kadar güvenli olduğu. Elbette ki geliştirici şirketler oyuncaklarına bazı güvenlik önlemleri sunuyor. Ancak, bu önlemler genellikle kısa bir sohbetin ardından aşılabiliyor. Bu nedenle çocuğunuza böyle bir ürün almadan önce iki kez düşünmekte fayda var.

Eğer içinizi rahatlatacaksa üretici firma, kullanıcı verilerinin gizli tutulduğunu belirtiyor. Yine de bu iddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil. Takway.Ai, Sweekar için Mart 2026'da Kickstarter kampanyası başlatacak. Henüz kesin bir fiyat açıklanmasa da cihazın 150-200 dolar arasında satışa sunulması bekleniyor.