En İyi Yapay Zekâ Belli Oldu! ChatGPT Değil

OpenAI’ın 2022 yılında ChatGPT isimli sohbet botunu kullanıma sunmasıyla başlayan yapay zekâ yarışına zamanla Gemini, Claude ve Grok gibi güçlü rakipler de katıldı. Bu durum ise en iyi sohbet botunu seçmeyi oldukça zor hâle getirdi. Peki gerçekten en iyisi hangisi? Kısa süre önce yayımlanan yeni bir rapor, bu soruya cevap veriyor.

En İyi Yapay Zekâ Hangisi?

ChatGPT, şu anda en çok kullanılan yapay zekâ sohbet botu konumunda. Birçok kişi ise "en popüler olan en iyisidir" şeklinde düşünüyor. Peki durum gerçekten de böyle mi? OmniCalculator tarafından yayımlanan rapor, bu soruya pek de öyle olmadığını gösteren bir yanıt veriyor. O halde Grok 4.2, Claude Sonnet 4.6 ve GPT-5.3 modellerinin karşılaştırıldğı bu testin sonucuna gelin hep birlikte bakalım.

En Doğru Matematik İşlemi Yapan Yapay Zekâ Dil Modeli Hangisi?

Grok 4.2: %70,4 Claude Sonnet 4.6: %53,2 GPT-5.3: %48,4

Rapora göre matematik sorularını çözme konusunda en başarılı dil modeli, Grok 4.2. Elon Musk’ın CEO’su olduğu xAI tarafından geliştirilen bu model, ORCA V3 testinde en yüksek performansı sergiledi. Bilindiği üzere ORCA V3, yapay zekâ modellerinin matematik ve hesaplama problemlerini ne kadar doğru çözdüğünü ölçmek için kullanılan bir performans testi.

Test kapsamında 500 farklı problem yer alıyor ve bu sorular aritmetik işlemlerden finansal hesaplamalara, bilimsel formüllerden çeşitli mantık problemlerine kadar uzanıyor. Tüm sorular farklı dil modellerine yöneltiliyor. Verilen yanıtlar ise uzmanlar tarafından doğrulanıyor.

Sonuçlara göre Grok 4.2, matematik sorularının yüzde 70,4’ünü doğru yanıtlayarak ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Onu yüzde 53,2 ile Claude Sonnet 4.6 takip ederken, GPT-5.3 ise yüzde 48,4 ile üçüncü sıraya adını yazdırdı. Bu tabloya bakıldığında en popüler sohbet botu loan ChatGPT’nin matematik performansı açısından Grok ve Claude’un gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

En İyi Metin Yazan Yapay Zeka Dil Modeli Hangisi?

Yapay zekânın en yaygın kullanım alanlarından biri de metin yazdırma. Verilere göre bu alandaki lider ise Claude Sonnet 4.6. Claude’un uzun metinlerde konudan kopmadan ilerleyebildiği, baştan sona aynı üslubu koruyabildiği ve daha doğal, insan benzeri bir dil kullandığı belirtiliyor.

Bu da ortaya daha kaliteli ve okunabilir metinler çıktığı anlamına geliyor. Ancak bu alanda matematikte olduğu gibi yüzdelik bir karşılaştırma yapmak mümkün değil. Zira yazılan metinler doğrudan uzmanlar tarafından okunuyor ve anlaşılması en basit olan öne çıkıyor.

En Tutarlı Yapay Zeka Dil Modeli Hangisi?

Tutarlılık testi de metin yazma testlerine benzer bir yöntemle belirleniyor. Bu alanda da Claude Sonnet 4.6 birinci sırada. Ancak burada odak noktası yazım kalitesi değil, modelin çelişkiye düşmemesi ve aynı yaklaşımı sürdürebilmesi.

Örneğin bir görselde kırmızı renk olduğunu ilk yanıtında doğru şekilde belirtip, sonraki yanıtında farklı bir renk söylemesi tutarsızlık olarak kabul ediliyor. Yani başarısızlık anlamına geliyor. Claude Sonnet 4.6 ise rakiplerine kıyasla daha başarılı oldu.

En İstikrarlı Yapay Zeka Dil Modeli Hangisi?

Yapay zekâ araçlarında en önemli konulardan biri de istikrar. Bu değerlendirme, modelin konuşma sırasında fikrini değiştirme oranına göre yapılıyor. Örneğin ilk mesajında Ahmet’in haklı olduğunu söyleyip sonraki yanıtında haksız olduğunu belirtmesi, fikir değiştirdiği anlamına geliyor.

Grok 4.2 ise bu testlerde öne çıkan model oldu. Detaylıca yapılan testlerde biyoloji & kimya, sağlık & spor, fizik, istatistik & olasılık, matematik, finans & ekonomi ve mühendislik gibi farklı kategorilerde sohbetler yapıldı. Grok 4.2 bu kategorilerin büyük çoğunluğunda en düşük fikir değiştirme oranına sahip olarak rakiplerini geride bıraktı.

Yapay Zekâ Sohbet Botu Seçimi Neye Göre Yapılmalı?

Aslına bakacak olursak "en iyi yapay zekâ sohbet botu hangisi?" sorusuna tek bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü cevap, tamamen kullanım amacına göre değişiyor ve her model farklı alanlarda öne çıkıyor. Metin yazma söz konusu olduğunda Claude öne çıkarken, matematik, analiz ve teknik problemlerde Grok daha başarılı bir performans sergiliyor.

Eğer sık sık fikir değiştirmeyen ve daha kararlı bir sohbet botu arıyorsanız bu noktada da Grok öne çıkıyor. En azından az önce sizinle paylaştığımız test sonuçları bunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse sonuçlara pek şaşırmadım. Testlerde yer alan ChatGPT, Claude ve Grok’u şimdiye kadar farklı amaçlarla sıkça kullandım ve ben de kendimce benzer bir tabloyla karşılaştım. ChatGPT, rakip modeller ilk çıktığında çok daha kaliteli yanıtlar veriyordu. Ancak zamanla rakip şirketlerin de ilerleme kaydetmesiyle birlikte bu alandaki liderliğini kaybetmiş gibi görünüyor.