"AI Kullanmıyorum, Bana Ne" Demeyin, Yüzünüzü Görmese Bile Sizi Tanıyor

ABD merkezli yapay zeka şirketi Veritone, oldukça tartışmalı bir teknolojiyi tanıttı: Track AI.

Yüz tanıma yasağı olan bölgelerde bile insanları videolardan takip edebilen bu sistem, yüz yerine saç rengi, kıyafet, vücut yapısı ve hatta yürüme tarzını analiz ederek kişileri ayırt ediyor. Üstelik görüntüde yüz yoksa bile fark etmiyor. Zira Track AI'ın bunlara ihtiyacı yok. Sahneye bir sırt çantası, uzun kollu gri bir üst ya da yürüme şekliyle çıkarsanız bile sistem sizi tanıyor.

MIT Technology Review'ün raporunda yer alan bir demoda, polis memuru sadece kişinin taktığı çantayı ve kıyafet rengini tarif ederek şüphelinin görüntülerine ulaşabiliyor. Sonrasında sistem, kişinin tüm hareketlerini zaman çizelgesine dökerek önüne seriyor. Bu da saatlerce görüntü izleme zahmetini ortadan kaldırıyor. Kulağa verimli geliyor ama oldukça tehlikeli.

Yapay Zeka Polislerin Elinde Oyuncak Oldu

ACLU'nun (Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği) uzmanlarına göre böyle bir yapay zeka sistemi, yüz tanıma sistemlerinden bile tehlikeli olabilir. Çünkü yüz tanıma net görüntülere muhtaçken, Track AI için bir yürüyüş tarzı veya elbise yeterli. Bu şu demek: Video kalitesi kötü olsa bile kişiler tespit edilebilir.

Veritone'un açıklamasına göre Track AI şimdiden 400 müşteriye ulaşmış durumda. Aralarında Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, yerel polis teşkilatları ve üniversiteler de var. Hangi birimin ne için kullandığı ise gizli tutuluyor.

Şirket CEO'su Ryan Steelberg'e göre sistem bir yıl içinde canlı görüntülerle de çalışabilecek.

Kontrolsüz Kullanımda Kaos Yaratır

Track AI gibi araçlar suçla mücadelede etkili olabilir ama kontrolsüz kullanım ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Şayet kötüye kullanımda bu sistemler otoriter denetim araçlarına dönüşebilirler. ACLU'dan Jay Stanley, sistemin böyle bir ihtimale "eğilimli" olduğunun altını çizdi.

Şimdilik her şey şirketlerin insafına kalmış gibi görünüyor. Daha fazla ülkede yaygınlaşması an meselesi olduğundan, demokratik ülkelerin bu teknolojilere sınırlama getirmesi bekleniyor.