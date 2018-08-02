Yapay Zeka Yol Bakım Çalışması Yapacak

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nden araştırmacılar, yol bakım çalışmalarını daha verimli hale getirebilecek bir yapay zeka geliştirdiler.

Söz konusu yol çalışmaları olduğunda, hız çok önemli bir faktör oluyor. Bilhassa onarım çalışmalarının yapıldığı yol işlek bir bölgede ise hız faktörü çok daha kritik bir öneme sahip oluyor.

Peki, yolların bakım çalışmalarına ne zaman devam edilip edilmeyeceğine veya hangi tekniklerin uygulanabileceğine karar veren bir yapay zeka olsa nasıl olurdu?

Waterloo Üniversitesi’nden araştırmacılar bunu düşünmüş olacak ki, yol bakım sürecini daha verimli hale getirebilecek bir yapay zeka geliştirdiler. AI şimdilik yalnızca yol bakım çalışmaları için geliştirildi, ancak ilerleyen dönemde köprü ve bina bakımını da kapsayacak şekilde geliştirilebilir.

Peki, söz konusu teknoloji nasıl çalışıyor? Yapay zeka temel olarak, Google Street View’deki fotoğraflar aracılığıyla yoldaki çukurları, çatlakları ve diğer kusurları algılayabiliyor. Araştırmacılar, belirlenen sorunların algoritma tarafından işaretlendiğini, böylelikle değerlendirme maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağını söylüyor.

Waterloo Üniversitesi mühendislik bölümünden Prof. Dr. John Zelek, “Eğer şehir yönetimleri bir yoldaki sorunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olursa, yolu ne zaman ve nasıl tamir edileceğini çok daha iyi planlayabilir” dedi. Geliştirdileri yapay zeka sayesinde bakım onarım maliyetlerinin düşeceğini belirten Zelek, teknolojinin kullanılmasıyla birlikte daha tutarlı veriler elde edilebileceğini söylüyor.

Bu aslında yapay zekanın onarım çalışmaları için kullanılmasını amaçlayan ilk düşünce değil. ABD Ordusu geçtiğimiz günlerde araçların tamiratını ne zaman yapacağını tahmin etmek için AI kullanacaklarını açıklamıştı.